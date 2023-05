Vibo, il libro “1960, passi di danza” della giornalista Piccione approda a palazzo Gagliardi

Palazzo Gagliardi, a Vibo Valentia, ospiterà alle ore 19.30 del 30 maggio 2023 la presentazione del libro di Carmela Piccione, “1960, Passi di danza/ Balletto di Roma”. Accanto all’autrice, la giornalista e studiosa di danza Lula Abicca, critica di danza e autrice di articoli per riviste specializzate. Modera Enrica Candela, registra e coreografa. Previsti gli interventi del sindaco Maria Limardo, del presidente della provincia Corrado L’Andolina e Giuseppe Lombardi direttore della fondazione Rambaldi. L’appuntamento si inserisce all’interno del progetto “Vibo in danza” ed è parte integrante del programma “Il maggio dei libri- Se leggi sei forte”, voluto dall’amministrazione comunale.

1960, Passi di danza

“1960, Passi di danza”, è stato ideato e realizzato da Carmela Piccionesu commissione di Luciano Carratoni, direttore generale del Balletto di Roma. È un libro che – come racconta la critica di danza Donatella Bertozzinella prefazione – rappresenta «l’esito di un’opera certosina di ricognizione e ricostruzione del passato, organizzata in un agile e vivace compendio che ci restituisce la trama di oltre sessant’anni di storia della danza e del balletto in Italia, inquadrandoli attraverso la lente e nella prospettiva di una singolare ed affascinante avventura artistica, personale e sentimentale: quella del Balletto di Roma, la compagnia fondata nella capitale, nel 1960, da Franca Bartolomei e Walter Zappolini, una coppia di primi ballerini di raro talento e di lungimirante intraprendenza professionale. Avventura più unica che rara, nella pur ricchissima storia della danza e dello spettacolo, in Italia».

Chi è Carmela Piccione

Carmela Piccione, giornalista professionista (che da oltre 40 anni ha investigato l’universo danza attraverso libri, ricerche, tesi, lavori monografici) ha avuto modo di raccontare le tracce di una incredibile avventura artistica, che si è evoluta ed ha resistito per oltre sessant’anni pur se esposta costantemente al rischio dell’oblio a causa di quella dispersione delle fonti, fragilità sistemica del mondo coreutico, in cui gli artisti tendono a vivere il presente e a trasmettere i saperi “sul campo”, senza troppa attenzione alla dimensione documentale necessaria come fonte di ispirazione per le giovani generazioni.

La performance artistica

Rimandata a causa del maltempo, (Im”) mobile, tratta da quadri dello spettacolo “Un Sogno dentro un Sogno” della New Creation Veip Dance, sarà realizzata da giovani professionisti calabresi, sotto la direzione artistica di Enrica Candela, il 10 giugno dalle ore 11,00 alle ore 12,30 su Corso Umberto I a Vibo Valentia, all’interno delle vetrine dei negozi Corso 106 e Dea veste il Tempo.

