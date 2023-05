Soriano: Mariangela Preta nominata direttrice del Polo Museale

Con decreto della Commissione straordinaria del Comune di Soriano Calabro – composta dal presidente Vittorio Saladino e dai dottori Maria Rosa Luzza e Gaetano Ennio Aiello – l’archeologa vibonese Mariangela Preta, è stata nominata direttrice del Polo Museale del borgo dell’entroterra vibonese. L’incarico avrà durata triennale, con eventuale proroga espressa per ulteriori tre anni. Con delibera di Giunta avente ad oggetto “Atto di indirizzo per l’individuazione del direttore del Polo Museale del Comune di Soriano Calabro”, l’ente locale, nei mesi scorsi, demandava al Responsabile dell’ufficio amministrativo di predisporre gli adempimenti necessari e utili alla pubblicazione di apposito avviso per l’individuazione della figura di direttore dell’importante Museo. All’esito della procedura avviata e completata, trasmessi i verbali e l’elenco dei candidati esaminati, idonei ad ottenere l’incarico, in ordine di attribuzione del punteggio, per l’adozione del provvedimento finale si è proceduto all’adozione dell’atto che decreta la nomina dell’archeologa vibonese, Mariangela Preta, quale direttrice del Polo Museale.

“Il Polo Museale della di Soriano Calabro – evidenzia la Commissione straordinaria – è un’istituzione culturale, al servizio della comunità, aperta al pubblico, che custodisce, conserva, valorizza e promuove lo studio e la conoscenza delle proprie collezioni e del patrimonio culturale della città e del territorio di riferimento. Il Polo Museale, nello svolgimento dei propri compiti, assicura la tutela, la conservazione, l’ordinamento, l’esposizione, lo studio, la conoscenza, la catalogazione e la fruizione pubblica del suo patrimonio, attraverso diverse e specifiche attività. In particolare il Polo Museale: garantisce l’inalienabilità delle collezioni; preserva l’integrità di tutti i beni in consegna e comunque posti sotto la sua responsabilità assicurandone la conservazione, la manutenzione e il restauro; cura l’inventariazione e catalogazione dei beni secondo i criteri di settore vigenti; incrementa il suo patrimonio attraverso acquisti, depositi, lasciti, donazioni di beni coerenti alle raccolte e alla propria missione; sviluppa, a partire dalle collezioni e dal patrimonio di riferimento, lo studio, la ricerca, la documentazione e l’informazione; assicura la fruizione dei beni posseduti attraverso una cura costante alle esposizioni e alle condizioni di accessibilità degli stessi; promuove la valorizzazione del proprio patrimonio e delle collezioni, attraverso l’organizzazione di mostre temporanee, incontri, workshop, convegni, attività educative e didattiche e di formazione permanente; promuovere la protezione del proprio patrimonio, quale elemento centrale di obiettivi che si rafforzano reciprocamente: lo sviluppo sostenibile, la diversità culturale e la creatività contemporanea; promuove e cura la produzione di pubblicazioni scientifiche e divulgative per sostenere la conoscenza del patrimonio; istituisce e favorisce rapporti di collaborazione con soggetti ed Enti pubblici e privati, a livello locale, nazionale e internazionale, finalizzati alla ideazione e realizzazione di progetti di studio, ricerca e valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio; instaura una continuativa collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio, per lo sviluppo di progetti congiunti finalizzati alla diffusione della conoscenza del patrimonio e delle esperienze di crescita culturale e sociale, attraverso l’arte, la storia e la bellezza; promuove azioni per migliorare l’accesso all’eredità culturale di Soriano Calabro, in particolare per i giovani e le persone svantaggiate, al fine di aumentare la consapevolezza sul suo valore, sulla necessità di conservarlo e preservarlo e sui benefici che ne possono derivare”.

LEGGI ANCHE: Polo Museale di Soriano: l’unico della provincia a essere accreditato al Sistema Museale Regionale

Polo Museale di Soriano: centinaia di alunni per i laboratori di archeologia

Polo Museale di Soriano, lectio magistralis sulla tradizione artistica del presepe

La direttrice del Polo Museale di Soriano vince in Sicilia il premio “Franz Buda”