Calabria in lutto per la morte del professor Nuccio Ordine

di Alessia Principe

Calabria in lutto per la morte del professore Nuccio Ordine. La notizia della sua dipartita ha raggelato la città di Cosenza che oggi piange la scomparsa di un letterato e studioso famoso nel mondo, e che solo un mese fa aveva ricevuto in Spagna il prestigioso premio "Principessa delle Asturie". Sessantaquattro anni, nato a Diamante classe '58, Ordine era considerato «il saggista italiano più conosciuto nel mondo» e uno degli studiosi di punta del Rinascimento e di Giordano Bruno a cui aveva dedicato scritti considerati dei classici: "La cabala dell'asino: asinità e conoscenza in Giordano Bruno" (1987), "La soglia dell'ombra: letteratura, filosofia e pittura in Giordano Bruno" (2003) e "Contro il Vangelo armato: Giordano Bruno, Ronsard e la religione" (2007). Ordine era ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza dopo aver accusato un malore mentre si trovava in casa.

