Infiorata di Potenzoni, l’edizione 2023 si chiude con la vittoria del rione Chiesa

Si chiude con la premiazione dei rioni l’edizione numero 29 dell’Infiorata di Potenzoni. L’ormai storica iniziativa artistica e religiosa si tiene ogni anno nel piccolo centro del Briaticese in occasione del Corpus domini. Il paese viene distinto in 4 fazioni: Agave, Glicine, Torre e Chiesa. I vari componenti dei rioni hanno il compito di abbellire i propri spazi realizzando tappeti floreali a tema sacro. Al contempo vengono allestiti degli altarini per omaggiare il passaggio del Santissimo, fulcro dell’intensa giornata di lavoro. L’edizione 2023 è stata caratterizzata da alta partecipazione con circa 2mila presenze. Risultati degni di nota per un piccolo paese quale Potenzoni che ha avuto anche il merito di attestarsi in prestigiose manifestazioni a carattere nazionale, come la partecipazione alla V rassegna “Maestri infioratori”, città di Cervaro (nel Lazio).

La premiazione

I risultati delle votazioni, frutto delle preferenze espresse dai visitatori, sono stati resi noti in occasione di una serata conclusiva. A trionfare è stato il rione Chiesa, secondo posto per Torre. Chiudono la classifica i rioni Agave e Glicine. Dopo la consegna del gagliardetto al rione vincitore, si è tenuto il taglio della torta. Francesca Artesi, presidente dell’associazione “Potenzoni in fiore” ha brevemente commentato: «Vogliamo ringraziare la comunità di Potenzoni e quanti credono e sostengono l’Infiorata. Una manifestazione che sentiamo fortemente nostra, che rappresenta un motivo d’orgoglio per il paese. Grazie al Comune di Briatico e alla Pro loco per il supporto».

