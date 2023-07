Caria di Drapia, tutto pronto per la festa patronale della Madonna del Carmelo

La comunità di Caria si appresta a festeggiare la solennità di Maria Santissima del Carmelo. Una tre giorni, a partire da domani, ricca di appuntamenti sia religiosi che civili. La festa patronale, tanto sentita in ogni abitante, anche in quelli più lontani, unisce tutto il paese come una grande famiglia. L’operosità della piccola frazione del Comune di Drapia, tocca ogni settore organizzativo al fine di rendere speciale un momento tanto intimo quanto festoso per tutta Caria. Quest’anno a fare da contorno alle consuete celebrazioni liturgiche, ci sarà il ricco programma dei festeggiamenti civili. A partire infatti dalle ore 22 di domani 14 luglio, l’appuntamento è fissato davanti alla chiesa parrocchiale per i giochi della tradizione popolare: pignatte, sacchi e tiro alla fune. Il giorno dopo, alle ore 8 e alle ore 15,30, dalla sala parrocchiale, a suon di tamburi, partirà il ballo dei giganti “Mata e grifone” di San Costantino Calabro per allietare tutte le vie del paese. La sera poi, alle ore 22, inizierà il concerto della band “Sonu Anticu” in Piazza Mazzitelli. Domenica 16 luglio, per la solennità di Maria Santissima del Carmelo, alle ore 8 inizierà la sfilata per le strade del Complesso bandistico “Paolo Serrao” – Città di Filadelfia. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 17, davanti alla chiesa parrocchiale si darà il via alla tradizionale e sempre tanto attesa e seguita “Asta con ruota della fortuna dei doni votivi”, offerti dai fedeli a devozione di Maria Santissima del Carmelo. La festa patronale si concluderà poi in piazza Mazzitelli con il concerto di Franco Simone alle ore 22.

