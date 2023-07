Al via a Vibo Valentia la rassegna letteraria “Cuori d’inchiostro”

Al via la rassegna letteraria “Cuori d’inchiostro” che vedrà impegnata l’omonima libreria di Vibo Valentia, in una serie di eventi che si svolgeranno dal 25 al 30 luglio prossimi su corso Vittorio Emanuele III. Protagonisti saranno giovani scrittori, alcuni al loro esordio narrativo, che stanno riscuotendo grande successo di critica.

Particolare attenzione è stata dedicata alle scrittrici tanto in veste di ospiti principali che di moderatrici.

Molti gli autori di origine calabrese che con il loro talento di scrittori hanno dimostrato come ormai la Calabria non sia un mondo a se’ stante, ma ‘il mondo’, intessendo e intrecciando rapporti e collaborazioni con scrittrici e scrittori d’ogni parte d’Italia. Ad aprire la Rassegna sarà Ivana Margarese, docente e scrittrice siciliana. La kermesse si concluderà domenica 30 luglio con il concerto di Nello Salza, il trombettista che ha collaborato per 35 anni con il Maestro Ennio Morricone. Tutti gli eventi sono gratuiti e a ingresso libero. È richiesta la prenotazione presso la Libreria.