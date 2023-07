“Racconti tropeani”, presentato nella Perla del Tirreno il secondo volume della trilogia – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

La storia di Tropea raccontata da sette autori fortemente legati alla città. Dopo la presentazione del 6 luglio scorso, a Santa Domenica di Ricadi, il secondo volume dei “Racconti tropeani” approda nella Perla del Tirreno e lo fa con una presentazione svoltasi venerdì 14 e tenuta a battesimo dal sindaco Giovanni Macrì, da Luca Frati, membro del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e da Beatrice Lento, presidente dell’associazione Sos Korai. Moderato da Lucio Ruffa, l’evento ha visto la partecipazione dei sette autori: Maria Antonietta Artesi, Michele Celano, Bruno Cimino, Pasquale De Luca, Pasquale Lorenzo, Carlo Simonelli e il giornalista di LaC News24 Alessandro Stella. I lettori Marcella Davola e Renato Albanese hanno catturato e traferito le emozioni dei brani estratti dal libro rendendo la partecipazione dei presenti ancora più attenta. Determinante anche la regia di Maria Elena Garrì, che ha permesso la buona riuscita della manifestazione, già avvantaggiata dal luogo in cui si è svolta, ossia nell’ex monastero di Santa Chiara. Durante la serata il sindaco Macrì ha posto come prioritaria l’importanza degli eventi culturali a Tropea, mentre Luca Frati ha esaltato il lavoro svolto in questo secondo volume. Beatrice Lento ha ripercorso i tratti più salienti dei racconti per omaggiare ogni singolo autore sui valori letterari espressi. E poi i protagonisti del libro che hanno dialogato con il conduttore anticipando i programmi che li vedranno impegnati prossimamente, chi nella pubblicazione di altri libri, chi in impegni giornalistici e chi in impegni teatrali. Novanta minuti di intensa letteratura per difendere una identità sociale e culturale che deve rimanere patrimonio di tutta la comunità. L’ultimo appuntamento per la presentazione dei Racconti tropeani sarà al castello dei Caria di Drapia il 21 luglio alle 19.

