A Pizzo la presentazione di “Faida”, l’ultimo romanzo di Santo Gioffrè

Lunedì 31 luglio a Pizzo, ore 19, al Castello Murat, presentazione dell’ultimo romanzo di Santo Gioffrè, Faida. L’opera sta avendo un importante attenzione a livello nazionale. Dalla sua uscita sono state fatte 70 presentazioni in tutta Italia, da Reggio a Milano passando per Roma. L’iniziativa è patrocinata dall’Amministrazione comunale di Pizzo. Sono previsti i saluti del sindaco Sergio Pititto. A seguire il dialogo tra l’autore, Nicola Rombolà e Domenico Sorace. Conclude la presentazione il prof. Saverio Di Bella (storico ed ex senatore). Santo Gioffrè è uno scrittore che si è distinto a livello nazionale nel sottogenere del romanzo storico. La sua notorietà è dovuta in particolare al libro Artemisia Sanchez che poi è diventato una fiction televisiva di successo per RAI Uno (2008), e durante gli anni questa sua passione (che ha coltivato insieme alla sua attività professionale di medico) diversi sono stati i romanzi creati, rievocando vicende con al centro la storia di Seminara e personaggi che sono stati protagonisti in diversi periodi storici, come Leonzio Pilato, nell’omonimo romanzo, primo traduttore dell’Iliade e dell’Odissea dal greco in latino (XIV secolo).