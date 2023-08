Cinema all’aperto, musica e teatro: ecco gli eventi estivi in programma a Briatico

Dalla musica in piazza alle serate dedicate al cinema, all’osservazione astronomica, al teatro, al divertimento dei più piccoli. Al via il calendario eventi estivi stilato dall’amministrazione comunale di Briatico in collaborazione con la locale Pro loco. Gli eventi entreranno nel vivo a partire dalla giornata del 2 agosto e coinvolgono il centro costiero e le frazioni. Sia Briatico che i paesi limitrofi, durante la bella stagione, accolgono turisti ed emigrati. Da qui l’esigenza di andare incontro alle esigenze di un’utenza variegata. Gli appuntamenti iniziano stasera alle 21.30 con Latin dance e animazione in piazza 4 Novembre. Il 5 agosto, invece, spazio a “Incontri d’estate”, conversazione con il senatore Riccardo Nencini, autore del romanzo “Solo”, edito Mondadori. Il volume ricostruisce la vita di Giacomo Matteotti, fine intellettuale e fervente politico, in forma romanzesca ma partendo da una ricerca storica. L’evento si terrà al centro polifunzionale alle ore 18.00. Più tardi, alle 21.30 in piazza 4 Novembre la commedia “Nda vita ngi voli fortuna” della compagnia teatrale pizzitana. Il 7 agosto a Paradisoni “Bimbi in festa”. Mentre serate cinema all’aperto sono in programma l’8 agosto a Potenzoni e il 14 agosto a Mandaradoni (ore 21.30). Il gruppo gli Nd’Arranciamu animerà la serata del 12 agosto a Briatico, mentre il 15 agosto sarà la volta de I nomadi, cover band. Il 19 agosto si terrà la fase finale del Premio internazionale di poesia dedicato alla figura di Luigi Lombardi Satriani, già senatore della Repubblica e grande protagonista dello studio del Sud, il folclore e le tradizioni popolari, recentemente scomparso. Il 21 agosto, spazio all’osservazione astronomica con l’evento “Un mare di stelle”, ore 22.00 piazzale Marina a Briatico.

