San Calogero, a Calimera un’opera in altorilievo per ricordare don Comandè

Un tuffo nel passato, per omaggiare le radici della propria comunità. L’associazione culturale don Comandè, guidata da Rocco Cuppari, presenta l’antica mostra fotografica di Calimera. L’evento viene promosso con il patrocinio del Comune di San Calogero. Più nel dettaglio, il 22 agosto, in occasione del sessantesimo anniversario della morte di don Francesco Comandè verrà inaugurato in suo onore un quadro in altorilievo realizzato dal maestro e scultore zungrese Tonino Gaudioso. L’opera presenta il sacerdote nell’atto di accogliere i giovani. Sullo sfondo, la chiesa di Calimera. Don Comandè, per il piccolo paese del Vibonese, fu una figura storica indimenticabile. Un sacerdote attento ai bisogni delle persone più fragili, sempre pronto ad accogliere e sostenere. Le sue iniziative erano in grado di coinvolgere ampia fetta della comunità, soprattutto i giovanissimi. Sempre a Calimera, nelle giornate del 21 e 22 agosto, presso l’antica caserma dei carabinieri di Calimera si terrà una mostra fotografica. L’allestimento si concentrerà sulla esposizione di scatti del passato donati da cittadini del luogo e anche emigrati. La sera del 22 agosto, dalle 20.30, si svolgerà la proiezione del docufilm sulla vita di don Comandè realizzato da don Francesco Pontoriero. In conclusione un piccolo rinfresco.

