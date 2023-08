Calimera, l’ex caserma dei carabinieri diventa location per una mostra fotografica -Foto

di Marco Galati

Per diseppellire dall’oblio luoghi, storie e personaggi del passato è stata scelta una location d’eccezione: l’antica caserma dei carabinieri. È qui che l’associazione culturale don Francesco Comandè del presidente Rocco Cuppari ha voluto allestire, il 21 e 22 agosto scorsi, un’apprezzata mostra fotografica sulla storia di Calimera (San Calogero). Fino a ieri sconosciuta ai più, la vecchia caserma dell’Arma, si trova su corso Umberto I nei locali di proprietà del signor Luigi Caprino ed è stata attiva dal 1930 al 1963, anno in cui è stata spostata definitivamente nel capoluogo San Calogero.La stazione era diretta da un comandante e contava in tutto quattro carabinieri. Comprendeva un ufficio, una stanza per il pernottamento dei militari in servizio, due celle divise per genere maschile e femminile. La postazione veniva utilizzata come presidio di detenzione temporanea per soggetti che si erano macchiati di piccoli reati, o nei casi più gravi, come luogo di reclusione per individui destinati ad essere tradotti nel carcere di Mileto.

Tutte le foto esposte alla mostra sono state messe a disposizione dai cittadini calimeresi, residenti ed emigrati. È inutile sottolineare il fatto che l’iniziativa ha riscosso un grosso successo di pubblico, tanto avere indotto gli organizzatori ad ampliare i giorni d’apertura della rassegna. Inoltre, negli stessi giorni della mostra, in occasione del 60esimo anniversario della morte di don Francesco Comandè, è stato svelato un altorilievo bronzeo, in sua memoria, nella piazza adiacente la chiesa di San Nicola. L’opera raffigura il sacerdote attorniato da diversi parrocchiani ed è stata realizzata dal maestro scultore Tonino Gaudioso. L’inaugurazione del monumento è avvenuta alla presenza di varie autorità civili, religiose e militari del posto.

