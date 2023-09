Sant’Onofrio, pronti i festeggiamenti dedicati all’esaltazione della Santa Croce

A Sant’Onofrio tutto pronto per la tre giorni di festa dedicata all’esaltazione della Santa Croce. Previste diverse iniziative in grado di coinvolgere adulti e bambini. Si parte il venerdì 22 settembre, dalle ore 21.30. I bambini della comunità si “sfideranno” in un concorso canoro “La gioia di cantare”. Non mancherà l’omaggio ai piatti e prodotti tipici calabresi con la degustazione di gratuita di “pipi e patati”, fagioli, tonno Callipo e crostini del panificio Colacchio. Sabato 23 settembre, il paese ospiterà il gruppo folk “Tirataranta”. Gran finale domenica 24 settembre dalle ore 21.00 con il concerto de “I cugini di campagna”.

