L’ex funzionaria archeologa Maria Teresa Iannelli tra i vincitori del premio “Umberto Zanotti Bianco”

Il 24 novembre, presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura, si è svolta la premiazione dei vincitori della XXII edizione del “Premio nazionale Umberto Zanotti Bianco”, organizzato da Italia Nostra e dall’Associazione Nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione. Tra i premiati figura anche l’archeologa Maria Teresa Iannelli, già direttrice del Museo Archeologico di Vibo Valentia. La motivazione del prestigioso riconoscimento mette in risalto le qualità dimostrate dall’archeologa durante la sua attività “ per aver tenuto alto il prestigio della sua funzione a difesa del Bene pubblico, con coraggio, determinazione e spirito di servizio. Un esempio per le giovani generazioni, in piena coerenza con quelle virtù morali e civili indispensabili per il risveglio delle coscienze e del senso civico delle popolazioni, in particolare del Meridione”. A creare le pregevoli targhe premio è stato il maestro orafo calabrese Michele Affidato.

