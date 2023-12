Eventi natalizi a Cessaniti, le associazioni e i parroci incontrano il commissario Raimondo

Nelle scorse settimane, a Cessaniti, in tre diverse date, si è tenuta una riunione tra le associazioni attive sul territorio e il commissario prefettizio Sergio Raimondo. In tale contesto, non hanno fatto mancare la loro presenza i parroci delle frazioni: don Nicola Berardi, don Felice Palamara, don Francesco Pontoriero e don Ivan Sorrentino; i ragazzi del Servizio civile; il maresciallo Raffaele Dati alla guida della locale caserma; e i dipendenti del Comune. I sodalizi fanno rilevare: «Si è trattato di importanti occasioni di confronto voluti dal commissario Raimondo il quale ha espresso l’idea di voler realizzare un progetto culturale per la valorizzazione del territorio di Cessaniti, riconoscendo il valore e la funzione delle associazioni e dei parroci. Sono nate tantissime idee, tante le proposte per il periodo natalizio e per il prossimo 2024. Le varie associazioni hanno elaborato un calendario eventi che coinvolge tutti i cittadini di Cessaniti e frazioni. Oltre all’inaugurazione del campo sportivo “Bisogni” ad opera della asd Cessaniti Polisportiva e all’evento di poesie in vernacolo promosso a Pannaconi, il 22 dicembre a Mantineo si svolgerà un Tombolone natalizio. Nella stessa data, a Pannaconi, previsto pranzo per gli anziani. Il 28 dicembre la parrocchia di Cessaniti presenterà il Presepe vivente. Il 29 a San Marco ci sarà il pranzo per gli anziani. Il 30 dicembre a Pannaconi la parrocchia presenterà il concerto di Natale. Invece, il 2 gennaio a Cessaniti ci sarà una rassegna dei cori presenti nelle frazioni. Sempre a Cessaniti, il 6 gennaio, è atteso l’arrivo della Befana. A chiudere le attività, la premiazione del concorso presepi a Pannaconi il 7 gennaio.

