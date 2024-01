Vibo, all’Oratorio salesiano due giorni dedicati alla natura e agli animali

Due diverse iniziative per discutere del rispetto dell’ambiente e delle sue creature. Spazio anche alla benedizione degli animali in occasione della festa di Sant’Antonio Abate

I temi dell’ambiente, del rispetto della natura e degli animali al centro di un doppio appuntamento in programma all’oratorio salesiano di Vibo Valentia. Momenti di confronto e di dibattito aperti a tutti dislocati in due distinte giornata. “Uomo, natura, animali. Per un ambiente di relazioni virtuose” è il titolo dell’iniziativa del 16 gennaio, con inizio alle ore 18.00, nel teatro dell’oratorio. L’appuntamento prevede gli interventi di don Danilo D’Alessandro, vicario episcopale zona Vibo Valentia, del docente Roberto Mazzitelli (esperto animalista), dell’unità cinofila carabinieri di Vibo. A fare da cornice, poesie e canti a cura di Gianni Colarusso.

Festa sant’Antonio Abate

Il 17 gennaio, in occasione della festa di Sant’Antonio Abate, ci sarà quindi la benedizione degli animali. Inizio ore 17.00. Si tratta di una ricorrenza molto sentita, dedicata agli animali e al loro protettore. La storia di sant’Antonio Abate, vissuto nel III secolo dopo Cristo, ricorda molto san Francesco. Come il santo d’Assisi, amava profondamente tutte le creature viventi e dedicò la sua vita ai bisognosi. In occasione di questa data, dal nord al sud del Paese, cani, gatti ma anche animali della tradizione contadina vengono condotti nelle piazze dei paesi, perlopiù davanti alle chiese, per ricevere la benedizione.

