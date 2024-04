Al via la VII edizione del Festival del Sud – Valentia in festa, ecco il programma

La settima edizione del Festival del Sud – Valentia in festa è pronta ad accendere i riflettori sulla Calabria. Il più grande festival della regione, dall’anima itinerante e dal respiro internazionale, sarà inaugurato lunedì 15 aprile alle ore 10 al Valentianum, con i saluti istituzionali del Presidente della Provincia di Vibo Valentia, Corrado L’Andolina, del Presidente della Camera di Commercio KR-CZ-VV, Pietro Falbo e di Francesco Tufarelli, Dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il programma della prima giornata:

10:30 – Dal cuore della Calabria al mondo: Mac64 e la nuova era dei social media, con Mac64. Moderano Afro Rao e Mirella Melia

10:30 – Diventare cittadini sostenibili, Educazione Finanziaria BCC Calabria Ulteriore. Dedicato alle Scuole Primarie.

10:30 – 7 vite insieme a te, con Luca Gervasi. Modera il dirigente Giuseppe Sangeniti. Interviene l’Assessore del comune di Vibo Valentia, Carmen Corrado

11:30 – Oltre i Confini, con Agostino Chiummariello. Modera l’avv. Antonio Fuscà dell’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia. Interviene Pietro Molinaro, presidente della commissione regionale anti ‘ndrangheta.

11:30 – Alla Scoperta dell’Europa: Storia, Trattati e Prospettive dell’UE, con Anthony Lo Bianco e Francesco Piemonte. Modera Salvatore Berlingieri, giornalista de la Novità online. Intervengono Giancarlo Lamensa, Vicepresidente della provincia di Cosenza e Francesco Tufarelli, Dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

11:30 – Calabria Nascosta Realtà e misteri di una terra magica, con Fulvia Gioffrè. Modera la dirigente Eleonora Rombolà. Intervengono Pino Cinquegrana ed Enrico Buonanno.

11:30 – C’è ancora tempo per te, con Teresa Pugliese. Modera la giornalista Rosanna Pontoriero.

17:00 – Governare l’economia. Per non essere governati dai mercati, con Pasquale Tridico. Modera Massimo Clausi, Caporedattore di LaC News24. Intervengono i consiglieri regionali Antonio Lo Schiavo e Raffaele Mammoliti e Antonino Cugliari, vice presidente della Camera di Commercio KR-CZ-VV.

17:45 – Collana Montelionese edita da Libritalia Edizioni, con Foca Accetta, Giuseppe Cinquegrana, Domenico Protettì, Katia Grillo, Filippo Ramondino, Michele Furci, Maurizio Buonanno. Moderano Simona Toma e Donatella Bruni. Interviene l’antropologo Vito Teti.

18:30 – Get in the game- Cinque mosse per diventare unstoppable!, con Linton Johnson. Modera Tonino Raco, giornalista di LaC News24. Intervengono Claudio Todaro, coach della scuola ASD Pallacanestro Multimed Vibo Valentia, Filippo Maria Callipo, vicepresidente Tonno Callipo Volley, il Sindaco di Monterosso, Antonio Lampasi.

19:15 – SinisTrash. Contro il neoliberismo progressista, con Diego Fusaro. Modera il dirigente Angelo Stumpo.

I laboratori per i giovani

Nei tre giorni del festival, si svolgeranno attività organizzate per coinvolgere i bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado in esperienze educative e divertenti che stimolano la loro creatività e fantasia. Questi laboratori offriranno un ambiente in cui i bambini potranno esplorare diverse forme d’arte e di espressione creativa, incoraggiando la loro immaginazione e il loro pensiero critico attraverso attività pratiche e interattive. In tutti i tre giorni del festival, saranno presenti decine di laboratori, come quello della BCC Calabria Ulteriore svolgerà dei corsi gratuiti di educazione finanziaria: un’opportunità di straordinaria importanza per imparare ad orientarsi nel periodo di crisi che stiamo vivendo.

L’arte protagonista del Festival del Sud

All’interno del Valentianum, lo splendido convento di San Domenico costruito nel XVI secolo, sarà possibile visitare il museo Lìmen. Il chiostro ospiterà le opere degli artisti ospiti della “Bottega d’Arte Limen”, istituita da Antonio La Gamba all’interno del complesso monumentale del Valentianum di Vibo Valentia. La Gamba, inventore di un procedimento artistico unico denominato metalxilografia e depositato quale brevetto di utilità, esporrà delle opere di incisione e grafica. Antonio Cardona presenterà le sue sculture e le sue maschere giganti. Antionio Polistena esporrà i suoi “giganti”.

Il Festival del Sud – Valentia in festa è sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo. L’evento è patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Vibo Valentia, dall’Ordine degli Avvocati di VV, dalla Camera di Commercio Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia, dal GAL Terre Vibonesi, dalla Confcommercio di VV e dalla Confindustria di Vibo Valentia e dalla Confederazione Nazionale dell’artigianato e della Piccola e Media Impresa. Il progetto è candidato all’Avviso Attività Culturali 2023 a valere sul PAC 2014/ 2020- Az. 6.8.3.

