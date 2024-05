Rombiolo omaggia l’artista Nino Forestieri e le sue rivoluzioni politiche e sociali

Rombiolo si ferma per commemorare la recente scomparsa del compianto ed indimenticabile Nino Forestieri, artista e invidiabile talento politico e sociale. Un evento, quello in programma oggi 16 maggio, che può anche definirsi una classica giornata di intenso studio e di ricerca utili a meglio descrivere e conoscere la ricca personalità di Nino Forestieri che ha fatto viaggiare per il mondo anche l’immagine, le tradizioni e le radici di Rombiolo.

Alle ore 10,30 ad iniziativa del Comune di Rombiolo, presenti la gentile moglie Antonietta Brancia ed i familiari, il sindaco Domenico Petrolo, la Comunità ed i tantissimi ospiti che giungeranno da ogni angolo della Calabria prenderanno parte alla cerimonia legata alla scoperta di una targa alla memoria del grande artista che verrà deposta presso la sua casa natale. Poi, alle ore 11, il trasferimento nella Sala Consiliare per ammirare alcune tra le più importanti e prestigiose opere e ricordarlo nella sua straordinaria attività di forte impegno politico, sociale e artistico.

Del Nino Forestieri artista ed espressione della politica sociale talvolta anche rivoluzionaria, diffusa tra gli anni ’60 e ’70, se ne discuterà in un dibattito, moderato da Orietta Barbuto, dove saranno presenti lo stesso sindaco Domenico Petrolo, Giuseppe Sangeniti, Annunciato La Rosa, Nicola Rombolà, Gilberto Floriani e Antonio La Gamba, chiamati a raccontare la loro conoscenza ed esperienza, per molti anche diretta, con Nino Forestieri. E non mancheranno sicuramente anche le rappresentanze del mondo dei giovani, della scuola in particolare, invitate a conoscere la vita e le opere di Nino Forestieri fermamente salde nella storia di Rombiolo e dintorni. “La speciale ricorrenza –avverte, tra l’altro, Annunciato La Rosa, tra i più profondi estimatori dell’artista – mira in maniera essenziale a far conoscere l’amore di Nino Forestieri alla sua Rombiolo e alla sua Calabria, ai problemi, alle speranze di chi ha speso tutto se stesso, come Nino Forestieri, per dare luce alla rinascita sociale”.

