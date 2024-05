“C’era la guerra in Cecenia”, a Vibo la presentazione del libro di Adriano Sofri

Sabato 18 maggio, alle 18.30, presso la Libreria Cuori d’inchiostro di Vibo Valentia, Adriano Sofri presenterà “C’era la guerra in Cecenia” (Sellerio), in conversazione con Lionella Maria Morano e Silvio Greco che ha reso possibile l’incontro. L’appuntamento, organizzato in collaborazione con Maria Teresa Marzano, fa parte della rassegna Il Maggio dei Libri 2024 e sarà l’occasione per incontrare un testimone privilegiato di momenti storici come Adriano Sofri.

“C’era la guerra in Cecenia” è un diario in tempo reale di ciò che accadde nel 1996 quando Sofri, inviato per «L’Espresso» e il programma televisivo «Mixer», si recò avventurosamente nel Caucaso, in Cecenia dove si stava svolgendo una guerra spietata e insieme inverosimile: la Federazione russa contro un paese grande come una media regione italiana, con una popolazione di poco superiore al milione. La cosa più incredibile è che la Cecenia vinse quella guerra. Poco dopo bisognò chiamarla Prima guerra cecena, perché intanto era scoppiata la Seconda, e Eltsin aveva ceduto il posto a Putin. Questo diario di una straordinaria vicenda di guerra, di distruzione e di liberazione, non è stato pubblicato per più di venticinque anni, per una ragione: la paura di mettere in pericolo qualcuna o qualcuno dei personaggi coinvolti di quella tormentata parte di mondo. Viene pubblicato ora per una ragione: c’è la guerra in Ucraina, una storia diversa ma forse non così tanto. Per questo diventa importante ascoltare la voce di chi, tanti anni prima, c’era.

