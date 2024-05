Notte europea dei musei, a Mileto l’esposizione di sarcofagi del XIV secolo

Anche il Vibonese sarà convolto nella “Notte europea dei musei”, proposta annualmente dal Ministero della Cultura. La rassegna è programmata per domani 18 maggio, dalle 20 alle 23. Sul territorio provinciale aderirà all’iniziativa anche il museo nazionale di Mileto, diretto da Maurizio Cannatà e afferente alla Direzione regionale Musei Calabria, a sua volta guidata da Filippo Demma. L’apertura straordinaria di domani sera permetterà di focalizzare l’attenzione sugli splendidi sarcofagi del XIV secolo della famiglia Sanseverino, provenienti dall’antico sito abbandonato dopo il terremoto del 1783. Alcuni elementi delle preziose sculture marmoree, attribuite al cosiddetto “Maestro di Mileto”, sono ritornati nei giorni scorsi nella cittadina normanna, dopo il successo ottenuto nell’ambito della mostra “Calabria Angioina” svoltasi ad Altomonte, in provincia di Cosenza. L’ingresso al museo nazionale miletese, ospitato in un’ala dell’ottocentesco Episcopio, sarà gratuito.

Nell’occasione ai visitatori saranno proposti dei percorsi tematici specifici che, tra l’altro, permetteranno di illustrare ai presenti alcune novità emerse da studi recenti svolti sui trecenteschi sarcofagi di Ruggero Sanseverino e della moglie Giovanna D’Aquino, all’origine commissionati dei feudatari di Mileto per contenere le proprie salme nella cappella fatta costruire appositamente dietro l’altare maggiore dell’antica cattedrale, chiesa madre della diocesi fondata da papa San Gregorio VII nel 1081, nell’ambito del processo di rilatinizzazione del meridione d’Italia portato a compimento da Roberto il Guiscardo e dal fratello Ruggero il Bosso, figli del nobile normanno Tancredi d’Altavilla. Alla “Notte europea dei musei” aderirà anche il “Vito Capialbi” di Vibo Valentia, in questo caso con l’evento “Il ritorno di Dio”, che prevede l’apertura in via straordinaria e al costo simbolico di un euro del laboratorio di restauro per far ammirare, a decenni di distanza dalla sua ultima esposizione al pubblico, l’opera marmorea raffigurante Zeus, ritrovata nella Villa marittima di località Santa Venere, capolavoro della scultura romana del periodo antonino.

