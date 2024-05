“Dal sogno al segno”, primo premio per gli studenti della Scuola secondaria di Vena Superiore

Il riconoscimento per un podcast realizzato dai ragazzi nell’ambito del progetto promosso dai Salesiani di Vibo

Talento e creatività. Grazie alla realizzazione di un podcast, gli alunni della seconda A dell’Istituto comprensivo 1 Circolo di Vibo Valentia Scuola secondaria di primo grado di Vena Superiore hanno conquistato il primo premio al prestigioso concorso “Dal Sogno al segno”. L’evento, dedicato alla figura di don Bosco, è stato promosso dai Salesiani di Vibo Valentia.

Il riconoscimento

«Il successo – spiega la dirigente Domenica Cacciatore – è stato ottenuto grazie ad un pregevole lavoro che ha saputo mettere in luce la straordinaria creatività e l’impegno dei nostri giovani studenti. Tra i contributi che hanno reso possibile questa vittoria spiccano le poesie di Agata Currà e Maya Tavella. Le loro opere – sottolinea la dirigente – hanno catturato l’attenzione e il cuore della giuria, distinguendosi per profondità emotiva e maestria poetica».

Un momento di «grande orgoglio» per l’intera comunità scolastica: «Continuiamo a sognare e a segnare il nostro cammino con la stessa determinazione e fantasia», ha aggiunto la preside nel ringraziare il corpo docente e le professoresse Rosa Gambardella e Maria Stella De Lia.

Elogiato il lavoro portato avanti dalla Scuola secondaria di Vena Superiore nonostante la carenza degli spazi in cui si trovano a lavorare: «Da anni – ricorda la Cacciatore – la media si trova a convivere con la scuola primaria. È importante per la comunità scolastica avere delle aule e un istituto a parte. Nel corso del tempo non sono mancate petizioni e diffide da parte dei genitori, ci auguriamo che le Istituzioni prendano a cuore la nostra scuola. I ragazzi, i docenti, le famiglie lo meritano. Il loro è un esempio positivo, di resilienza. Resistono nonostante le difficoltà».