Vibo Valentia, centro storico e non solo: tutto pronto per la presentazione del libro del giornalista Mobilio

Appuntamento a Palazzo Gagliardi nell’ambito delle iniziative del “Maggio dei libri”. Il ricavato delle vendite del volume verrà devoluto per l’acquisto di un defibrillatore da collocare nel cuore della città

Sarà presentato giovedì pomeriggio, 30 maggio, alle ore 18, all’interno della suggestiva cornice di Palazzo Gagliardi a Vibo Valentia, il volume del giornalista Francesco Mobilio “Vibo Valentia – Centro Storico (e non solo) i fatti, i lavori, le polemiche, i commenti”, edito da GrafichEditore di Antonio Perri.

L’iniziativa, che rientra nel Maggio dei Libri, è stata voluta e organizzata dal direttivo della Pro loco Vibo Città (che ha finanziato la ristampa del libro, edito nel 2002), con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Vibo Valentia. All’evento di giovedì prossimo, porgeranno un indirizzo di saluto il sindaco del capoluogo Maria Limardo, l’assessore comunale alla Cultura Giusi Fanelli e Nella Fragale della GrafichEditore.

L’incontro sarà moderato dal presidente della Pro Loco Vibo Città Michele Catania, mentre sul volume è prevista la relazione del presidente dell’Ordine provinciale degli architetti Fabio Foti. Sarà presente l’autore. Da sottolineare che il ricavato della vendita del volume (che sarà possibile acquistare sul posto) verrà devoluto da parte dei vertici dell’associazione di promozione turistica, per l’acquisto di un defibrillatore da installare nel centro storico di Vibo Valentia.

«Il libro di Mobilio non è soltanto una raccolta di articoli da lui stesso scritti nella sua apprezzata attività di giornalista. Si tratta, piuttosto – scrive Franco Pagnotta nella prefazione -, di una sapiente ricostruzione di un avvenimento, la ristrutturazione del centro storico di Vibo Valentia, che per circa due anni ha tenuto banco nel dibattito politico e culturale della città». La nuova edizione dell’opera è stata riveduta e ampliata per dare conto anche dei lavori pubblici più significativi avviati dall’ultima amministrazione nell’ambito del progetto di Rigenerazione urbana e di altre attività di riqualificazione.