Fiori, arte e fede: Potenzoni si prepara per la trentesima edizione dell’Infiorata

La storica manifestazione religiosa, che si tiene in occasione del Corpus domini, torna nel piccolo centro del Briaticese. Il paese pronto a trasformarsi in una galleria d’arte a cielo aperto

Compie trent’anni e si attesta tra le manifestazioni di natura religiosa più suggestive del territorio Vibonese. L’infiorata di Potenzoni, in programma il 2 giugno dalle ore 15.00, è pronta a regalare un viaggio nella fede, nelle tradizioni e nell’arte.

La frazione di Briatico, infatti, raccoglie ogni anno centinaia di visitatori provenienti dai paesi vicini e anche fuori provincia. L’alta qualità delle opere realizzate con fiori e torba, infatti, negli anni hanno fatto conoscere l’Infiorata di Potenzoni ben oltre i confini regionali. Tant’è che, in più circostanze, i maestri infioratori – sotto l’egida dell’associazione “Potenzoni in fiore” presieduta da Franca Artesi – hanno partecipato a manifestazioni nazionali raccontando e rappresentando la propria arte.

L’Infiorata di Potenzoni

Le passate edizioni dell’Infiorata

Ma cos’è l’Infiorata e perché sta così tanto a cuore della comunità composta da poche anime? Per gli abitanti è molto più che una giornata in cui realizzare opere d’arte con i fiori. È infatti una dimostrazione di fede e attaccamento alle proprie radici culturali-religiose. Una tradizione che affonda nel rito di lanciare petali di fiori al passaggio del Santissimo in occasione della festività del Corpus domini. Da qui, anni e anni fa, il paese iniziò a realizzare dei disegni a tema sacro. Ancora oggi, l’Infiorata mobilita l’intero paese, dai bambini agli anziani. La presidente Artesi ha sottolineato: «Quest’anno sarà la nostra trentesima edizione. Un traguardo raggiunto con grande sacrificio, grazie alle nostre forze. È un momento comunitario intenso, importante che segna una tappa di crescita significativa per il paese. Ne siamo orgogliosi»

La realizzazione dei tappeti

La scelta dei disegni avviene settimane prima dell’evento. Contestualmente, si valutano i colori e i fiori da utilizzare per migliorare l’impatto visivo. I tappeti ripercorrono scene dai Vangeli, immagini di Madonne, figure religiose. Quest’anno, i quattro rioni Torre, Glicine, Agave e Chiesa, avranno come fil rouge il tema del “Gesù Maestro”. Quest’anno non ci sarà una vera e propria competizione tra le i rioni. Le opere verranno valutate da una equipe che supervisionerà i lavori e verrà premiato chi meglio interpreta la visione generale del progetto, Nel tardo pomeriggio, alle 18.30, si terrà la celebrazione eucaristica presieduta da padre Luigi Scordamaglia al termine della quale si svolgerà la processione.