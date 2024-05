“Solo la verità lo giuro”, Antonio Padellaro presenta il suo ultimo libro a Vibo

Giovedì 30 Maggio alle 18.30, nella Libreria Cuori d’inchiostro di Vibo Valentia, Antonio Padellaro presenterà il suo ultimo libro “Solo la verità lo giuro” (Piemme), in conversazione con la giornalista Rai Maria Teresa Santaguida.

L’appuntamento, organizzato in collaborazione con Maria Teresa Marzano, conclude la rassegna Il Maggio dei Libri 2024. Antonio Padellaro è una delle firme più note del giornalismo italiano, ha scritto per le principali testate italiani e ne ha fondata una: il Fatto quotidiano, che è diventato un interlocutore molto ascoltato del dibattito politico italiano.

«”Solo la verità lo giuro” è il diario di alcuni dei momenti principali di oltre cinquant’anni di professione, tra scoop e ricordi autobiografici, ritratti di personaggi potenti o eccentrici, di maestri e amici di sempre, scritto con lo stile caustico e l’onestà cruda che anche i rivali del giornalista gli riconoscono», si legge in una nota.

«Padellaro, che nel libro si diverte a raccontare tutti i giornali dai quali è stato cacciato per «eccesso di libertà», condensa in meno di 200 pagine oltre mezzo secolo di retroscena, in presa diretta, di eventi che hanno segnato la storia italiana (e non soltanto). Vicende che nessuno ha raccontato, almeno in questo modo. Dalla viva voce, cioè, di un testimone diretto, uno che si trovava lì, che ha visto con i suoi occhi, ascoltato con le sue orecchie e non ha mai avuto paura di usare la penna – conclude la nota -, anche quando questa cosa gli è costata tantissimo».