Esami di maturità 2024 al via: ecco le tracce della prima prova e l’ingresso degli studenti vibonesi

Sette in tutto gli argomenti proposti agli studenti. Per l'analisi del testo ci sono Ungaretti e Pirandello. Poi, scenario geopolitico e la comunicazione nell'era digitale

Al via oggi gli esami di maturità per 526.317 studenti. Si parte con la prima prova, quella d’italiano, uguale per tutti. Sette le tracce proposte agli studenti. Da poco sono stati aperti i plichi e iniziano a trapelare le prime informazioni sugli argomenti fra cui i maturandi potranno scegliere.

Per l’analisi del testo, c’è Giuseppe Ungaretti con la poesia “Pellegrinaggio” che fa parte della raccolta l’Allegria. Anche Luigi Pirandello tra gli autori proposti alla Maturità.

C’ è anche Rita Levi Montalcini con l’Elogio dell’imperfezione tra le tracce della Maturità 2024 proposte ai maturandi, secondo quanto apprende l’Ansa. Una traccia di testo argomentativo riguarda il tema della Guerra Fredda, partendo da un estratto da “Storia d’Europa” dello storico, giornalista e politico Giuseppe Galasso, chiamando in causa anche la questione del conflitto atomico, tra blocchi contrapposti.

Altro testo proposto è poi “Riscoprire il silenzio, arte musica e poesia. Natura tra ascolto e comunicazione” della giornalista Nicoletta Polla Mattiot. E ancora lo scenario geopolitico con una traccia su “Equilibrio del terrore”. Poi le forme di comunicazione nell’era digitale con “Profili, selfie e blog”, testo tratto da Maurizio Caminito.

L’importanza della carta costituzionale in un testo di Maria Agostina Cabiddu è stata proposta ai maturandi come traccia per l’esame di Stato 2024 a quanto apprende l’Ansa. Nel testo “l’Intuizione dei costituenti” è definita “lungimirante”.

Nelle foto gli studenti del liceo scientifico di Vibo Valentia all’ingresso della scuola. A breve, le interviste che abbiamo realizzato tra i ragazzi prima che entrassero in classe per la prima prova [IN AGGIORNAMENTO].