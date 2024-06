Il Fai di Vibo Valentia incontra lo scrittore Justin Marozzi in un viaggio attraverso le culture antiche

È un salto nel passato, un viaggio con Erodoto attraverso Grecia, Turchia, Egitto e Iraq, esaminando le sue osservazione sulle diverse culture di quel luoghi come un vero reporter dell’epoca quello raccontato tra le pagine de “L’uomo che inventò la Storia – Viaggi con Erodoto”, di Justin Marozzi della Casa Editrice “Settecolori”. Martedì 25 giugno, alle ore 17.30, presso il Museo archeologico di Vibo Valentia, si terrà un incontro dedicato a questo tema, con la partecipazione della Prof.ssa Lionella Morano e del giornalista e saggista Stenio Solinas. Neeltje Oome curerà la traduzione simultanea per arricchire il dibattito.

L’evento è frutto della collaborazione tra il Fai di Vibo Valentia, rappresentato dal direttore del Museo archeologico Maurizio Cannatà, e l’impegno di Maria D’Andrea, delegata FAI alla cultura, insieme all’editore Manuel Grillo. Justin Marozzi, autore pluripremiato di saggistica e giornalista per testate come l’Evening Standard, lo Spectator e il National News, ha conquistato nel 2015 il prestigioso Premio Ondaatje con “Baghdad: City of Peace, City of Blood“, un’opera che traccia la storia di Baghdad dalle invasioni di Tamerlano fino all’occupazione del 2003.

Erodoto, riconosciuto come il padre della storia, ha lasciato un segno indelebile sulla nostra comprensione del passato. Oltre ad essere uno storico, è stato un esploratore e può essere considerato un antico “inviato di politica estera“. Le sue “Storie” ci conducono attraverso il Medio Oriente, permettendoci di esaminare le culture e i luoghi che ha visitato. La capacità di Erodoto nel narrare storie continua a esercitare un fascino senza tempo. Il libro di Justin Marozzi offre una prospettiva moderna su questo straordinario uomo e sul suo mondo esplorato, rimarcando l’importanza della sua eredità storica e narrativa.