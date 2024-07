Tropea, il secondo concerto dell’Orchestra di fiati assieme al coro polifonico Don Giosuè Macrì

Locandina evento

La Stagione concertistica 2024 dell’Orchestra di fiati “Città di Tropea”, diretta dal maestro Vincenzo Laganà e presieduta da Giuseppe Romano, è iniziata già e la prossima attesissima data del secondo concerto è venerdì 5 luglio alle ore 22:00 al Teatro del Porto turistico. A presentare l’evento sarà Lucio Ruffa, mentre i brani che verranno eseguiti sono tratti da un ampio repertorio: Abba, Astor Piazzolla, Andrew Lloyd Webber, Ennio Morricone, Giuseppe Verdi, Marco Frisina, Otto Martin Schwarz e Leonard Bernstein. Il concerto sarà inoltre accompagnato dal coro polifonico di Tropea “Don Giosuè Macrì”. «Sarà un concerto ricco di buona musica – ha dichiarato il maestro Vincenzo Laganà -, come si evince dalla locandina. Non mancheranno momenti di grande trasporto emotivo e momenti in cui i solisti dell’Orchestra intratterranno il pubblico presente con brani particolarmente coinvolgenti. Vi aspettiamo numerosi».