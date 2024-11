Giornate Fai per le scuole, gli apprendisti Ciceroni di Vibo guideranno gli studenti alla scoperta del Trittico del Gagini

Tornano nella settimana dal 18 al 23 novembre le “Giornate Fai per le scuole”, manifestazione interamente dedicata alle scuole che da 13 anni il Fai – Fondo per l’ambiente italiano Ets organizza in tutta Italia su modello delle Giornate Fai di Primavera e d’Autunno. Protagonisti dell’evento saranno gli apprendisti Ciceroni, studenti appositamente formati dai volontari del Fai in collaborazione con i docenti, che accompagneranno altri studenti in visita nei Beni e nei luoghi da loro selezionati e aperti grazie al Fai, vivendo un coinvolgimento diretto nella valorizzazione del proprio territorio come parte attiva della comunità, e assurgendo a esempio per molti giovani in uno scambio educativo tra pari.

Le delegazioni di migliaia di volontari della Fondazione, diffusi e attivi in tutte le regioni, apriranno infatti oltre duecento luoghi speciali che saranno visitati da studenti iscritti al Fai con la propria classe. Le classi “Amiche Fai” saranno accolte da migliaia di ragazzi e condotte alla scoperta di chiese, palazzi, parchi e giardini storici, monumenti e istituzioni del loro territorio, che ne racconteranno la storia, ne sveleranno i capolavori e i particolari curiosi, proponendo ai loro pari un’esperienza memorabile, che li motiverà a farsi cittadini più consapevoli e attivi, primi difensori e promotori del patrimonio culturale dell’Italia.

Per la provincia di Vibo Valentia, sarà possibile ammirare il Trittico del Gagini nel Duomo di Santa Maria Maggiore e San Leoluca, il principale luogo di culto della città. Costruito sui resti di una più antica basilica, il maestoso Duomo vibonese conserva, oltre al Trittico, numerose e importanti opere d’arte. Realizzato da Antonello Gagini tra il 1523 e il 1524, il Trittico marmoreo venne commissionato all’artista siciliano dal potente Duca di Monteleone e viceré di Sicilia Ettore Pignatelli per la Chiesa di Santa Maria de Jesu (oggi Santa Maria La Nova). Situate all’interno di tre nicchie ricavate in una bellissima cornice architettonica in marmo scuro, le statue del Trittico raffigurano: la Madonna delle Grazie, San Giovanni Evangelista e Santa Maria Maddalena, considerata, per la perfetta armonia di volumi e particolari, un autentico capolavoro della statica. Difficile, quindi, non rimanere estasiati di fronte a un’opera che reca la firma di uno dei più grandi esponenti del Rinascimento nel Meridione d’Italia. Le visite saranno a cura degli apprendisti Ciceroni del Liceo Scientifico “G. Berto” di Vibo Valentia.

La tredicesima edizione delle Giornate Fai per le scuole si svolge con il patrocinio della Commissione europea, del ministero della Cultura, di Regione Calabria, di tutte le Regioni e le Province Autonome italiane.