A Vibo il concerto della celebre orchestra Camerata Ducale diretta dal violinista Guido Rimonda

Questo pomeriggio alle ore 18, organizzato congiuntamente dal Conservatorio statale di musica e da Ama Calabria, avrà luogo nell’aula magna della sede di Viale Affaccio a Vibo un concerto della celebre orchestra da camera Camerata Ducale diretta dal violinista Guido Rimonda.

Nel 2024 ricorrono i 200 anni dalla morte di Giovan Battista Viotti (1755-1824) geniale innovatore della tecnica violinistica e fondatore della “scuola moderna” ed interprete e compositore ammirato all’epoca da Mozart, Haydn e Beethoven. Capace di affascinare sovrani come Maria Antonietta, Caterina II e Federico il Grande, aprì la via all’avvento di Paganini e, tra l’altro, sviluppò l’arco moderno, ovvero quello oggi utilizzato da ogni violinista. Compose 32 Concerti per violino e orchestra, tra i vertici della musica a cavallo tra Settecento e Ottocento.

Oggi, dopo un’opera di ricerca durata decenni, la Camerata Ducale è pronta a muovere passi decisivi in vista del riconoscimento dell’importanza di questa figura. In parallelo ai progetti discografici ed editoriali già consolidati, l’obiettivo fondamentale è rappresentato dalle celebrazioni viottiane. Questo porterà all’elaborazione di programmi concertistici ad hoc, incentrati naturalmente sulle opere di Viotti. Il programma proposto, in particolare, presenta una summa delle opere viottiane più significative, affidate alla Camerata Ducale e a Guido Rimonda, artefice della riscoperta di questo autore e riconosciuto oggi come il più importante interprete viottiano vivente.

Camerata Ducale presenterà accanto alle opere di Viotti un programma con musiche di Antonio Vivaldi, Giuseppe Tartini e Niccolò Paganini.

I protagonisti del concerto

Guido Rimonda esordisce a 13 anni nello sceneggiato Rai Per Antonio Vivaldi dove interpreta Vivaldi fanciullo. Durante gli studi al Conservatorio di Torino, è affascinato dalla figura di Giovan Battista Viotti e, dopo la specializzazione con Corrado Romano a Ginevra, si dedica alla valorizzazione delle opere del compositore piemontese. Nel 1992 costituisce la Camerata Ducale e nel 1998 è fondatore del Viotti Festival, di cui è direttore musicale e dal 2022 è fondatore e Presidente della Fondazione Viotti. Parallelamente, è presente nelle più importanti sale concertistiche in Italia e all’estero e ha al suo attivo oltre mille concerti come solista e direttore. Già assistente di G. Carmignola e F. Gulli presso la Scuola di Alto Perfezionamento di Saluzzo, è oggi docente presso il Conservatorio di Torino. L’attività discografica conta oltre 30 CD per Chandos, EMI e Decca Universal. Suona lo Stradivari Leclair del 1721 detto Le Noir.

Camerata Ducale Fondata nel 1992 come prima formazione musicale dedicata a valorizzare l’opera di Giovan Battista Viotti, dal 1998 la Camerata Ducale è l’orchestra stabile del Viotti Festival, la stagione concertistica di Vercelli che fin dalle prime edizioni si è affermata come una delle realtà musicali più interessanti del panorama nazionale e internazionale. Nel corso della ventennale attività artistica la compagine ha eseguito un repertorio estremamente vasto, dal 1700 ai giorni nostri, con solisti quali Mullova, Mintz, Faust, Accardo, Hewitt, Lortie, Ughi, Spivakov, Maisky, Lucchesini, Galliano, Bruson, Carmignola, Avital, Trio di Parma e gli indimenticabili Ruggiero Ricci e Daniela Dessì. La Camerata Ducale è ospite nelle più prestigiose stagioni concertistiche nazionali. Gli impegni nelle sale italiane si vanno a sommare alle tournées all’estero.