Musica classica a Tropea, si chiude con un bilancio positivo la rassegna “Armonie Natalizie”: «Pensiamo già ai prossimi eventi»

La musica classica a Tropea non teme le stagioni. Dopo la lunga e apprezzata rassegna “Armonie della Magna Graecia 2024” conclusa ad ottobre, i mesi di dicembre e gennaio hanno continuato a regalare emozioni con “Armonie Natalizie”, tappa invernale di un festival che appassiona la Costa degli Dei quasi 365 giorni all’anno. Sotto la direzione del maestro Emilio Aversano, la rassegna invernale ha offerto quattro appuntamenti gratuiti nella suggestiva Cattedrale di Maria Santissima di Romania, conquistando il cuore di un pubblico sempre più numeroso.

La rassegna si è aperta il 18 dicembre con un’esibizione dedicata alla musica sacra. Il soprano Sara Zito e la pianista Ida Visconti hanno incantato la platea con un programma che ha attraversato secoli di capolavori, da Pergolesi a Verdi, passando per Mozart, Gounod e Rossini, regalando una serata di straordinaria intensità e spiritualità. Il 20 dicembre è stata la volta dell’acclamata Orchestra Filarmonica di Bacău, diretta dal maestro Giuseppe Stillitano, che ha accompagnato il pianista Emilio Aversano nel celebre Concerto K488 di Mozart. La serata ha celebrato la tradizione natalizia con l’esecuzione di arie come Adeste Fideles e Tu scendi dalle stelle, in un’atmosfera di grande suggestione. Il nuovo anno si è aperto il 24 gennaio con un recital solistico del maestro Emilio Aversano, che ha incantato il pubblico con un programma dedicato ai grandi della musica classica: Schubert, Beethoven, Chopin e Mendelssohn. La sua maestria e il suo virtuosismo hanno reso questa serata un’esperienza ricca di spunti culturali e di forte spessore emotivo. Infine, il 26 gennaio, il Quartetto d’archi Magna Graecia, composto da Manuel Arlia, Teresa Giordano, Giuliana Cammariere e Francesco Valenzisi, ha concluso la rassegna con un programma che ha spaziato dal lirismo di Dvořák e Puccini al dramma intenso del Quartetto n. 8 di Šostakovič, dedicato alle vittime di tutte le guerre.

“Armonie Natalizie 2024” ha rappresentato non solo un evento musicale di alto livello, ma anche un’occasione per unire la comunità locale e i visitatori, offrendo momenti di riflessione e bellezza in un periodo dell’anno speciale. La rassegna è stata realizzata grazie al sostegno del programma PAC 2014/2020 – Azione 6.8.3, promosso dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione e Pari Opportunità, Settore Cultura, nell’ambito dell’Avviso “Attività Culturali 2023”.

«Un ringraziamento speciale va agli artisti coinvolti, agli organizzatori e a tutti coloro che hanno reso possibile questa rassegna, che si è rivelata ancora una volta un vero e proprio successo culturale», ha dichiarato il maestro Emilio Aversano. Il bilancio, più che positivo, è solo il punto di partenza del 2025: «Guardiamo già al futuro con la promessa di nuove emozioni per tutto il corso dell’anno».