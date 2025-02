Un sensore per gestire la casa con il pensiero: l’Itg, Iti e Ite di Vibo vola a Roma e presenta al ministro il suo innovativo progetto

L’Istituto superiore Itg, Iti e Ite di Vibo Valentia, selezionato direttamente dal Mim come esempio di buone pratiche, è tra le 9 scuole d’Italia che hanno preso parte il 14 e il 15 gennaio a Roma nella sede del ministero dell’Istruzione e del Merito al campus Scuola Futura, un campus itinerante dedicato alla valorizzazione della formazione sulla didattica innovativa, alla transizione digitale e al coinvolgimento delle comunità scolastiche sulle sfide del Pnrr.

All’interno delle sale del Ministero – riporta una nota della scuola vibonese -, studenti, docenti e dirigenti scolastici di ogni ordine e grado e degli Its hanno partecipato a numerose attività didattiche innovative e formative e di best practice, presentando tutto il potenziale innovativo delle scuole in svariati campi disciplinari sulla base delle implementazioni didattiche attuate nell’ambito del Pnrr, di Agenda Sud e Agenda Nord e della filiera tecnologico-professionale. Lo stesso ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è stato presente all’evento e si è soffermato nello spazio dedicato all’intelligenza artificiale. In questo spazio era presente l’Itg, Iti e Ite di Vibo Valentia che ha proposto il suo progetto innovativo denominato “Corgito ergo… possum”. Un progetto caratterizzato da un sistema domotico che permette di gestire l’intera casa attraverso il pensiero.

L’innovativo progetto della scuola vibonese

Si tratta in particolare, spiega la scuola, di un dispositivo di lettura del pensiero che, attraverso le onde celebrali e con l’intelligenza artificiale, trasforma il cervello di una persona in una lettura di QR code. Si presenta nelle vesti di un sensore che, posizionato dietro il capo, grazie alla presenza di elettrodi, intercetta onde elettromagnetiche trasmesse dalla corteccia celebrale, registrando così l’impulso trasmesso. Dopo aver fatto una calibrazione del sensore per il controllo mentale, guardando in un neurotag, si riesce persino a dare un comando ad un elettrodomestico. É un dispositivo pensato per persone con disabilità fisiche che posseggono limitazioni motorie o funzionali, ma anche per persone anziane che non riescono a muoversi agilmente all’interno della propria casa. Sono tecnologie che guardano al futuro ed utilizzano il Metaverso e la realtà virtuale, connessa all’intelligenza artificiale. Il progetto è stato coordinato dal prof. Onorato Passarelli e realizzato dagli allievi che frequentano l’indirizzo di informatica e telecomunicazioni; di elettronica, elettrotecnica e automazione; di grafica e comunicazione e di costruzioni ambiente e territorio.

Leggi anche ⬇️ A Vibo Valentia nasce il primo diploma quadriennale in Calabria per futuri manager dello sport – VIDEO width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

L’offerta formativa dell’Istituto vibonese

L’offerta formativa dell’Itg, Iti e Ite di Vibo Valentia comprende 9 ampi indirizzi ad alta caratterizzazione, riferiti alle aree tecnologiche più rappresentative del sistema economico e produttivo del Paese. Il Settore Tecnologico è articolato in indirizzo costruzioni, ambiente e territorio; agraria, agroalimentare e agroindustria con annessa azienda agricola “I giardini di Persefone”; chimica, materiali e biotecnologie sanitarie – quadriennale; meccanica, meccatronica ed energia; elettronica, elettrotecnica e automazione; informatica e telecomunicazioni; grafica e comunicazione. Il settore economico prevede l’indirizzo amministrazione finanza e marketing: articolazione in relazioni internazionale per il marketing e sistemi informativi aziendali + afm quadriennale con curvatura management sportivo; turismo.

«L’Istituto – conclude la nota – ha dimostrato presso il Mim la sua innata capacità di muoversi con agilità in un ambito di studio complesso e polimorfico, palesando, grazie al progetto “Corgito ergo… possum”, la vision e la mission della scuola di appartenenza, ossia la creazione di un ambiente di apprendimento e di vita finalizzato allo sviluppo integrale della persona nel rispetto delle diversità e caratterizzato da un reale benessere e da una concreta inclusione nel mondo, traguardi fondamentali di una società in continua evoluzione. L’Itg, Iti e Ite di Vibo Valentia ha portato fuori regione, grazie al suo straordinario progetto, l’eccellenza della provincia calabrese. La dimostrazione delle funzionalità e delle potenzialità del dispositivo ha avuto sui presenti al campus itinerante di Scuola Futura a Roma un impatto forte e avvincente, poiché il progetto presentato ha tracciato possibili rotte e scenari futuri».