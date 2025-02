Mileto, nella Casa della Cultura presentato il volume di monsignor Ramondino “Nei Solchi della speranza”

La Casa della Cultura di Mileto si conferma sempre più prezioso contenitore di eventi di storia territoriale. In ultimo, all’interno dei locali che fino a qualche anno fa hanno ospitato l’ex Ufficio delle Imposte dirette, si è svolta la presentazione del volume “Nei solchi della speranza” scritto da monsignor Filippo Ramondino, direttore dell’Archivio storico della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea e presidente della locale associazione culturale Accademia Milesia. Il libro tratta, nello specifico, i giubilei del XX secolo celebrati all’interno della più antica diocesi di rito latino del meridione d’Italia, nel lontano 1081 fondata e voluta da Papa San Gregorio VII suffraganea alla Santa Sede di Roma. All’incontro, moderato dal giornalista Vincenzo Varone, ha partecipato un pubblico numeroso e attento. L’appuntamento culturale – dopo i saluti di rito del sindaco Salvatore Fortunato Giordano, dell’editore di Libritalia Enrico Buonanno e del vicedirettore dell’Archivio storico diocesano don Sergio Meligrana – ha previsto gli interventi del direttore della medesima casa editrice Simona Toma e dello stesso autore del libro.

Tra i contributi in sala, anche quello del professore emerito della Pontificia facoltà teologica dell’Italia meridionale, monsignor Gaetano Currà, il quale si è soffermato sull’impegno assunto nel XX secolo dalla Chiesa miletese per lo sviluppo del territorio diocesano. Tra l’altro, su quanto fatto in passato dai parroci per far sì che i proprietari terrieri realizzassero per i propri coloni abitazioni degne di questo nome, «facendoli uscire dai pagliai e dalle costruzioni fatiscenti in cui alloggiavano fino ad allora». “Nei solchi della speranza” tratta i cinque giubilei celebrati nella diocesi di Mileto tra il 1900 e il 2000, e non solo. Al suo interno sono presenti anche preziosi documenti d’archivio, con tanto di notizie su vescovi ed eventi che raccontano una fase cruciale del percorso ecclesiale del territorio. L’ultima fatica letteraria di monsignor Ramondino, edita da Li di Libritalia, si è avvalsa del progetto grafico curato dallo studioso di storia locale, nonché componente del direttivo dell’Accademia Milesia, Francesco Saverio Galante. Essa si inserisce appieno nel contesto del Giubileo della Speranza attualmente in corso all’interno della Chiesa universale.