Pizzo, Adesione Democratica si scaglia contro l’amministrazione comunale: «L’Auditorium Sant’Antonio è preda del degrado»

Prosegue la costante opera territoriale dell’associazione politica Adesione Democratica e, nello specifico, all’interno del comune di Pizzo. Dal sociale ai servizi per i cittadini, tanti gli obiettivi che persegue il movimento politico.

L’attenzione, stavolta, si focalizza sullo stato di abbandono in cui versa l’edificio comunale dell’Auditorium Sant’Antonio. In un comunicato stampa Adesione Democratica, rappresentata dal suo presidente Giuseppe De Caria, chiama in causa l’attuale amministrazione comunale guidata dal sindaco Sergio Pititto: «Lasciare una struttura adibita alla cultura in una giungla di sterpaglie e di erba incolta, evidenzia quanta poca importanza rivestono per questa amministrazione gli edifici comunali adibiti alla promozione della cultura. D’altronde a Pizzo l’amministrazione Pititto la cultura preferisce importarla da altri paesi, attraverso gruppi extra cittadini e quasi sempre direttamente o indirettamente suggeriti».



E ancora: «Dinnanzi a tale logica, forse non ha senso valorizzare le strutture istituzionali preposte alla cultura; non ha senso dare risposte alle associazioni che chiedono la disponibilità di locali comunali, con l’intento di promuovere cultura. Ci si ritrova così con dirigenti responsabili al patrimonio che fanno finta di non sapere, di non avere un censimento dei beni comunali. Una vera vergogna per coloro si che presentavano come i paladini dell’amministrazione trasparente, di coloro che avrebbero dovuto aprire uno sportello per dare a tutti i cittadini risposte chiare, per fare sentire l’amministrazione vicina alla gente. Tutte belle quanto futili promesse da campagna elettorale. Quest’amministrazione comunale preferisce la cultura di importazione rispetto a quella d’esportazione, per questo motivo lasciare l’Auditorium Sant’Antonio tra le erbacce e la Villa Comunale in uno stato di perenne abbandono è assolutamente normale».