Alla Biblioteca di Filadelfia la Giornata dei calzini spaiati: con i bambini per imparare che la diversità non è un difetto ma una ricchezza

Ogni primo venerdì del mese di febbraio si celebra la “Giornata dei calzini spaiati”, un’iniziativa lanciata nel 2013 dall’insegnate Sabrina Flapp della scuola primaria di Terzo di Aquileia, in provincia di Udine, dove ispirata dal look un po’ bizzarro del personaggio di Pippi Calzelunghe, ebbe l’idea di far diventare i calzini spaiati il simbolo dell’integrazione e dell’accettazione delle differenze. La giornata di quest’anno è stata celebrata anche alla Biblioteca di Filadelfia, con un evento a metà fra inclusione, messaggi educativi e solidarietà capace, come un abbraccio, di raggruppare tutte le persone che si sentono isolate. «“I calzini spaiati ci insegnano che la diversità non è un difetto, ma un colore in più per arricchire il mondo”. Una frase – si legge nel comunicato stampa della Biblioteca – che racchiude in sé lo spirito che ha animato il primo incontro a tema di “Letture ad alta voce” organizzato dalla presidente Mariarosa Anello e volontarie della Biblioteca di Filadelfia».

L’iniziativa «ha incontrato anche il plauso dell’amministrazione comunale guidata da Anna Bartucca, sempre aperta e favorevole alla realizzazione di progetti a carattere didattico, pedagogico e solidale. Quella appena realizzata – prosegue la nota – ha rappresentato un’occasione pensata per celebrare la bellezza delle differenze, attraverso un gesto semplice e simbolico com’ è quello di indossare due calzini differenti tra loro per ricordare quanto sia speciale essere unici. L’idea della “Giornata dei calzini spaiati” qualche anno dopo è arrivata a diffondersi un po’ ovunque e da allora si ripropone ogni anno il primo venerdì di febbraio. Così in considerazione del valore soprattutto educativo dell’iniziativa, nelle sale di lettura della Biblioteca, è stato presentato il libro ufficiale “In viaggio tra le emozioni con i calzini spaiati” (edito da Mondadori Ragazzi) in cui si raccontano sei storie divertenti e delicate, scritte dalle fondatrici».

La lettura a cui hanno partecipato tanti bambini, ognuno speciale a modo proprio, «è stata curata da Letizia Dastoli, già presidente del Teatro di Filadelfia. I piccoli uditori, attenti e partecipi attivamente all’interpretazione dei racconti, hanno indossato dei calzini spaiati, dando così avvio a spunti di riflessione e confronto su temi di alto contenuto morale, sociale e umano, quali inclusione, unione e accettazione delle diversità». Alla lettura è seguito poi un momento didattico-laboratoriale, cui ha collaborato anche Loredana Majolo, direttore di Castelmonardo. «Abbiamo tutti bisogno di gesti gentili che ci regalino allegria, spensieratezza rendendoci unici e speciali anche se diversi dagli altri – il pensiero condiviso dalla presidente della Biblioteca, Mariarosa Anello -. Essere riusciti ad organizzare questo viaggio tra le emozioni è prova che tutti possiamo e dobbiamo contribuire a diffondere spirito di amicizia e rispetto verso il prossimo. Ora più che mai, considerato quanto accade nel mondo, è fondamentale ribadire l’importanza dell’inclusione e insistere a contrastare qualsiasi forma di differenziazione».

Parole e pensieri per cogliere «l’opportunità di trattare temi attuali di discriminazione e intolleranza, dei quali si parla sempre troppo poco – conclude Anello -. Il 7 febbraio appena trascorso, è stata anche la giornata dedicata al contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Tutto ciò si collega inevitabilmente alla speranza di sensibilizzare tutti, soprattutto le giovani generazioni».