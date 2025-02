Soriano per la prima volta alla Bit di Milano, Preta: «Il nostro patrimonio culturale per la prima volta sulla scena internazionale»

Storia, arte, cultura e archeologia tutti in unico punto: il Polo museale di Soriano Calabro. Un luogo dove ogni piccola pietra, sampietrino o rovina è testimone diretto della gloriosa arte e traboccante cultura che è passata da lì nel corso degli ultimi tre secoli. Il parco archeologico di Soriano, anticamera dei ruderi del Convento di San Domenico, è da sempre stato teatro di studio e attenzione da parte di esperti e storici e, negli ultimi anni, si sta riscoprendo come bomboniera archeologica non solo provinciale ma anche regionale.

Soriano alla Bit di Milano

A tal proposito, per la prima volta il comune di Soriano Calabro sbarca alla Bit (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano, principale vetrina in Italia dell’industria turistica che ogni anno ospita migliaia di associazioni di categoria, enti di promozione turistica, agenzie viaggi, tour operator e destinazioni turistiche.

All’interno dello stand della Regione Calabria, dunque, il piccolo centro delle Preserre è presente con la propria offerta turistica attraverso materiale informativo e promozionale dedicato, raccontando le eccellenze del territorio e il suo patrimonio culturale. A presenziare lo stand la direttrice del Polo museale Mariangela Preta, la quale ha presentato il percorso sorianese in un panel dedicato con tema focalizzato sul turismo archeologico locale.

Le parole della direttrice Mariangela Preta

Insieme alla stessa Mariangela Preta, presenti anche Giovanni Calabrese, assessore al Turismo Regione Calabria; Filippo Demma, direttore dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari; Fabrizio Sudano, direttore del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria; Stefania Mancuso, presidente Accademia delle Belle Arti di Catanzaro. Un lavoro encomiabile quello della direttrice Mariangela Preta, la quale sta valorizzando sempre di più il tesoro archeologico sorianese: «Dopo l’esperienza di successo alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum – afferma la direttrice del Polo museale di Soriano – che ci ha permesso di ampliare l’orizzonte dei nostri contatti, abbiamo deciso di partecipare per la prima volta alla Borsa internazionale del Turismo di Milano per proiettare il patrimonio culturale di Soriano sui grandi mercati internazionali del turismo, facendo conoscere a un pubblico sempre più vasto l’offerta del nostro territorio». E ancora: «Non dobbiamo mai dimenticarci che il turismo rappresenta un volano per l’economia locale e un bacino importante di nuovi posti di lavoro. Su questo si deve concentrare la nostra attività, ovvero sulla necessità di utilizzare vetrine come il Bit per fare rete con gli espositori e promuovere l’area delle Preserre sui grandi mercati nazionali e internazionali».