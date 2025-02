Il concerto a Ferrara del maestro Roberto Giordano diventa un corto che sarà distribuito da Mediaset in tutto il mondo

Il concerto di grande successo tenuto dal maestro vibonese Roberto Giordano al teatro comunale di Ferrara, lo scorso 15 Ottobre, diventa un video in 4k da divulgare nelle maggiori reti e piattaforme mediatiche mondiali. Prodotto dalla Treetone, con la regia di Pietro Tagliaferri, di recente è stato acquisito da Mediaset Rti, che si prepara a distribuirlo a partire dal prossimo autunno. A darne l’annuncio è la stessa società di produzione Treetone con sede a Roma. Il video, incluso nel catalogo insieme ad altri titoli musicali e culturali di grande rilievo, sarà tra l’altro presentato ufficialmente in rassegne internazionali in programma a Miami, Berlino, Londra, Cannes e Singapore. Registrato in diretta, il recital propone alcune delle pagine più belle del repertorio pianistico mondiale. Brani musicali come le Quattro Ballate di Brahms, il Preludio Op. 45 e le Quattro Ballate di Chopin, eseguiti con grande classe e maestria dall’affermato e apprezzato pianista di Mileto. «Tengo molto a questo video – afferma al riguardo Roberto Giordano – al di là dell’importanza dell’evento musicale e del prestigio della stagione (Ferrara Musica) di cui sono stato ospite. Quel bellissimo momento è stato fissato con la maestria del regista Pietro Tagliaferri, per un prodotto davvero di grande qualità. Sono felice che il video abbia destato l’interesse di una società importante come Mediaset Rti, decisa ad acquisire nella propria distribuzione un titolo di questa tipologia, che annovera, tra l’altro, omologhi internazionali di grande spessore». Uno dei bis eseguiti durante il concerto al teatro comunale di Ferrara, così come annunciato dallo spesso maestro di pianoforte miletese, sarà nella serata di oggi 13 febbraio pubblicato in anteprima sul suo canale ufficiale YouTube.