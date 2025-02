Il cantastorie vibonese Pippo Prestia eletto presidente del comitato della Società Dante Alighieri

Il poeta dialettale vibonee Pippo Prestia è il nuovo presidente del Comitato della Società “Dante Alighieri” di Vibo Valentia. Succede nell’incarico alla storica presidente Maria Liguori Baratteri, acclamata all’unanimità presidente onoraria, che ha retto il prestigioso incarico per 18 anni, corredando la intensa attività con una serie di iniziative che hanno inciso notevolmente sul mondo socio culturale, ambientale e artistico di Vibo Valentia e dintorni, in collaborazione, tra l’altro, con la rete universitaria calabrese sempre al centro del programma e della organizzazione degli eventi più esaltanti. Maria Liguori Baratteri consegna alla città una invidiabile memoria storica. Passa il testimone a Pippo Prestia, a una delle più prestigiose figure storiche di Vibo Valentia.

La sua antica vibonesità ed il suo modo di essere sono scritte nelle pagine di cultura, arte e letteratura del racconto di Vibo Valentia nella sua storia. Poeta, scrittore, abile cantastorie e conoscitore di usi e costumi della tradizione vibonese e non solo, Pippo Prestia ama in maniera forsennata il suo territorio, la sua gente ed ha pronto un programma che nasce dalla certezza che il delicato momento storico che vive il territorio vibonese ha bisogno di una spinta credibile e di forte coinvolgimento soprattutto culturale e sociale. Crede nell’impegno delle istituzioni, nel ruolo delle associazioni e lancia un grande appello ai giovani invitandoli a diventare immediati protagonisti delle scelte per questa città. In fondo chi ne conosce la storia sa che è autore anche di una serie di opere molto accreditate della poesia in vernacolo, di racconti e scritti vari che hanno sempre catalizzato l’attenzione della critica specializzata. Notevole la sua produzione letteraria ed i riconoscimenti conseguiti. E’ il cantore della stagione più eccellente della Vibo di ieri che ha avuto, tra l’altro, nell’impegno del “Gruppo Folk città di Vibo Valentia” uno dei momenti più esaltanti ed avanzati sul piano dell’immagine, grazie alle imprese realizzate dal Gruppo all’Europeade del Folk