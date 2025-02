A Soriano il Giubileo degli artisti: mostre, poesie e preghiere al centro della partecipata due giorni

Il piccolo centro di Soriano Calabro è stato tra i comuni vibonesi che hanno avuto l’onore di ospitare il Giubileo degli artisti nel week end appena trascorso. La due giorni è stata intensa tra iniziative ed esposizioni artistiche di alta qualità. Massiccia l’affluenza anche di visitatori provenienti anche da fuori paese.

Una due giorni iniziata sabato

Mostra al Polo Museale

La Giornata Giubilare della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea dedicata agli artisti e al mondo dello spettacolo è stata promossa su iniziativa della diocesi e in collaborazione con il Comune di Soriano Calabro, il Polo Museale di San Domenico, la Parrocchia di San Martino e i Padri Domenicani. Un momento di grande valore culturale e spirituale volto a celebrare l’arte come linguaggio di speranza e come strumento di dialogo tra fede, cultura e società.

L’evento si è aperto sabato 15 febbraio con l’inaugurazione della mostra d’arte all’interno del Polo museale di Soriano con oltre cento opere di pittura e scultura realizzate da artisti provenienti da tutta la provincia e dedicate al tema della speranza che rimarranno in esposizione per un mese. Al taglio del nastro presenti il vescovo Attilio Nostro, la direttrice del museo Mariangela Preta, il sindaco di Soriano Antonino De Nardo e padre Rosario Licciardello. Subito dopo, all’interno della Parrocchia di San Martino, i ragazzi delle scuole di Soriano hanno assistito alla proiezione del cortometraggio “Aldilà del mare”, alla presenza del cast del film e dell’attore vibonese Costantino Comito, approfondendo temi di grande rilevanza sociale come la speranza nei viaggi difficili e il drammatico fenomeno del traffico di organi. Uno spazio speciale è stato dedicato alla poesia e alla letteratura, con la partecipazione di scrittori e poeti, che si sono alternati in un reading poetico presso la sala consiliare dello stesso comune e guidati dallo scrittore vibonese Michele Petullà.

Il programma che si è svolto domenica

La giornata di domenica ha avuto inizio con un momento di accoglienza e preghiera nella Parrocchia di San Martino, arricchito dall’accompagnamento del coro Dominicus diretto dal maestro Gianfranco Cambareri, a cui ha avuto seguito un incontro con gli artisti sul tema “L’arte come linguaggio di speranza“, con la partecipazione di Stefania Mancuso, presidente dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, e della direttrice de Polo Museale Mariangela Preta. In conclusione, tutti i partecipanti hanno preso parte a un cammino meditativo con la lettura di passi tratti dalle lettere di Papa Francesco agli artisti fino a raggiungere il Santuario di San Domenico dove è stata celebrata la Santa Messa da monsignor Nostro.