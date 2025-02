La poesia di scena al Caffè artistico letterario di Vibo Valentia: appuntamento sabato

Cultura e arte protagoniste a Vibo Valentia grazie all’idea messa in piedi dallo scrittore e critico letterario Mimmo Muratore, sulla scia di una già pregressa e intensa analoga attività. “Il Caffè Artistico Letterario” a Vibo è diventato una ghiotta occasione per invitare il mondo vibonese a trascorrere dei momenti di inedite emozioni che hanno il potere di rendere appassionati alcuni momenti della vita quotidiana. «Il fermento organizzativo che anima la verve inventiva di Mimmo Muratore – riporta una nota stampa – autorizza ad ipotizzare un sempre più crescente interesse verso la poesia ed i vari scritti dei tantissimi protagonisti, giovani e non più giovani, che contribuiscono, quotidianamente, a rendere sempre più competitiva la scena letteraria ed artistica vibonese».

Ed è proprio in direzione di questo accattivante obiettivo che per le ore 17:30 di sabato 22 febbraio, Mimmo Muratore ha organizzato al Bar & Cafè UBK- Bistrot di via Popilia, a Vibo Valentia «una serata speciale – si legge nell’invito – dedicata alla poesia dove cinque poetesse e due poeti condivideranno i loro versi e le loro emozioni. Un incontro – scrive, tra l’altro, Mimmo Muratore, coordinatore dell’evento – tra parole, sentimenti e voci uniche. Un incontro intimo tra parole, sentimenti e voci uniche». In cattedra Anna Callipo, Vera Console, Antonella Daffinoti, Tania Marino, Pippo Prestia, neo presidente del Comitato Dante Alighieri, e Nicola Vinci. Come dire la storia, la cultura, l’arte e l’amore dei cittadini per questa splendida città. Ad accrescere l’attenzione le note del bravo maestro Guglielmo Lo Schiavo.