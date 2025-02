Rombiolo, lo scrittore Eugenio Sorrentino protagonista dell’appuntamento conclusivo della rassegna “In Biblioteca”

Tutto pronto, a Rombiolo, per l’evento conclusivo dell’annuale edizione di “In Biblioteca”, promossa dalla locale associazione turistica Proloco presieduta dalla fattiva Alessia Gerace. L’appuntamento è per oggi 22 febbraio, a partire dalle ore 18.30, all’interno dei locali della Biblioteca comunale, nei pressi della chiesa di San Michele. Protagonista della riuscita rassegna letteraria sarà, in questo caso, lo studioso Eugenio Sorrentino, autore del libro “Zungri e zunculi. Dinamiche insediative nell’area di Mesiano vecchio e Briatico vecchio”. Nell’occasione a dialogare con lo scrittore sarà il vicepresidente della locale Pro Loco, Annunciato Larosa. All’incontro interverrà e darà il suo contributo anche Nicola Mandaradoni, presidente dell’Archeoclub “Armos” di Rombiolo. Il libro di Sorrentino tratta non soltanto la storia di Zungri, suo paese natale, ma anche le dinamiche insediative di tutta l’area del Poro.

Nel corso dell’incontro si parlerà, nello specifico, dell’origine dei casali, del declino di Mesiano e della conseguente nascita delle comunità di Zungri, Rombiolo e Filandari, dei villaggi rupestri in Calabria. Il volume nasce dall’esigenza dell’autore di far conoscere i processi di varia natura che hanno determinato la nascita ed evoluzione del suo paese, ma ancor di più dal desiderio di offrire, soprattutto alle giovani generazioni della propria comunità, elementi e strumenti di conoscenza a cui attingere per recuperare o rinvigorire il proprio senso di identità e di appartenenza ad un laborioso e dignitoso centro rurale del Poro. Tra i meriti di Sorrentino, quello di raccogliere dati storici e archeologici, facendone una sintesi comprensibile, e di sfatare alcuni miti sull’insediamento rupestre di Zungri. L’opera letteraria è edita da Libritalia. La prefazione è del giornalista Antonio Fiamingo. In precedenza, nell’ambito della stessa rassegna promossa dalla Pro Loco, nei locali della biblioteca comunale di Rombiolo sono già stati presentati i libri “Odi d’amore” di Nando Scaramozzino e “57 favole di Saverio Strati”, quest’ultimo illustrato dalla scrittrice Giusy Staropoli Calafati.