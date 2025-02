Uno studente del liceo classico Morelli di Vibo Valentia trionfa alla gara nazionale di greco

Uno studente del liceo classico Michele Morelli di Vibo Valentia si aggiudica l’undicesima edizione del certamen nazionale di lingua greca, conclusosi nella giornata di ieri, nei locali del liceo Tommaso Campanella di Reggio Calabria. Ad aggiudicarsi il primo posto nella sezione riservata agli allievi esterni all’istituto, è stato Giacomo Currà, studente della classe IV A, che ha tradotto e commentato sul piano filologico e storico-letterario, un passo tratto dal Protagora di Platone. A giudicaflo una commissione esaminatrice formata da tre docenti universitari. Il giovane studente è stato accompagnato dalla propria docente di Lingua e letteratura greca, la professoressa Caterina Scolieri, che lo ha seguito da vicino nell’iter di preparazione alla prova.

Entusiasta il giovane prodigio del liceo vibonese. «Sono davvero felice dell’esperienza che ha rappresentato per me una sfida entusiasmante e un modo entusiasmante di vivere e rivivere gli studi classici», ha detto Giacomo Currà che ha ringraziato la scuola per l’opportunità «e soprattutto la professoressa Scolieri per la pazienza e la piena condivisione nella preparazione. Per la fiducia nelle mie capacità e nell’amore che ho sempre avuto per la lingua e la letteratura greca».

Soddisfatto per il successo ottenuto dal giovane allievo, anche il dirigente scolastico Raffaele Suppa: «Questa è la scuola di qualità, fatta da docenti appassionati che accompagnano gli allievi con risultati importanti che valorizzano le eccellenze del nostro istituto».