Vibo, Oscar Farinetti presenta il suo nuovo libro “Hai mangiato?”: un viaggio tra cibo, cultura e sostenibilità

L’imprenditore e fondatore di Eataly sarà ospite, mercoledì 5 marzo, dell’iniziativa organizzata dal Rotary Club per raccontare il suo ultimo lavoro in un dialogo con il biologo marino Silvio Greco

Fa ritorno a Vibo Valentia Oscar Farinetti, imprenditore e fondatore di Eataly, che da anni porta avanti l’impegno di sensibilizzazione dell’opinione pubblica riguardo a tematiche come la crisi climatica e lo spreco di cibo. Mercoledì 5 marzo, alle ore 18.00, presso Save The Date – il nuovo spazio multifunzionale aperto a Vibo Valentia in via Vittorio Emanuele III – si terrà la presentazione del nuovo libro dell’imprenditore piemontese dal titolo “Hai Mangiato? Racconti per prendersi cura del genere umano”, appena pubblicato da Slow Food.

L’evento, organizzato dal Rotary Club di Vibo Valentia in collaborazione con Maria Teresa Marzano, è aperto a tutti e rappresenta un’occasione per riflettere su temi come l’alimentazione, la sostenibilità e il futuro delle nostre tradizioni culinarie.

Il titolo del libro si ispira a una frase di Elsa Morante secondo la quale l’unica vera frase d’amore fosse «Hai mangiato?» e, attraverso le storie di personaggi anonimi e i ritratti di personaggi famosi, racconta il cibo come cura, come passione, come relazione, come momento di condivisione, ripercorrendo fatti storici ed episodi della vita quotidiana e regalandoci ritratti originali, ispirati alle fotografie di Bruno Murialdo.

L’incontro, che sarà aperto dai saluti del presidente del Rotary Club Pasquale Barbuto e del governatore Maria Pia Porcino, darà l’opportunità per proporre una riflessione sul nostro rapporto con il cibo, invitando a prendersi cura degli altri e del mondo in cui viviamo attraverso scelte consapevoli e responsabili, e vedrà un dialogo tra Oscar Farinetti e il biologo marino Silvio Greco, che offrirà un punto di vista scientifico a quelle tematiche; si parlerà anche di cambiamenti climatici, della crescente diffusione di alimenti esotici, come mango e avocado, che stanno prendendo piede anche in Calabria, regione tradizionalmente nota per prodotti come il vino e l’olio, dove si inizia a sperimentare la loro coltivazione e degli scenari futuri legati a questi cambiamenti.