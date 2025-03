Eccellenze vibonesi, studentessa del Liceo Morelli trionfa ai Campionati di filosofia

Studenti vibonesi al top ai Campionati di filosofia, giunti quest’anno alla XXXIII edizione. La selezione regionale dello scorso 13 febbraio ha visto vincere nella prova del canale A in lingua italiana l’alunna Lara Giofrè del Liceo classico Morelli di Vibo Valentia, che si è classificata prima su 48 concorrenti dei più importanti licei calabresi. L’alunna ha brillantemente svolto la traccia di ordine politico che partiva da una citazione di Feuerbach che invitava alla coesione umana. La vittoria le apre le porte della fase nazionale prevista per il 3 aprile. Un traguardo non da poco, che testimonia l’impegno, la passione e le capacità della studentessa nello studio della filosofia.

La comunità scolastica si è unita in un coro di congratulazioni per Lara, per un risultato che «non solo esalta le qualità individuali dell’allieva ma anche l’ambiente educativo che ha contribuito alla sua formazione».

Il dirigente scolastico Raffaele e Suppa e la professoressa di filosofia Anna Melecrinis evidenziano come «al liceo classico la filosofia non è solo una materia di studio ma un laboratorio di pensiero critico, per confrontarsi, con autonomia e strumenti logico-razionali, con le sfide e le grandi domande del nostro tempo». Il Morelli di Vibo oggi festeggia non solo il primo posto dell’alunna Lara Giofrè della classe IVE Quadriennale, ma anche il settimo dell’alunna Aracri Maria Fiorenza della classe IVA.