Trampolieri, mascherine e tanto divertimento: la festa di Carnevale anima Sant’Onofrio

Una domenica di sorrisi e tanto divertimento quella appena archiviata a Sant’Onofrio. Il Carnevale ha infatti animato le vie dal paese portando un’ondata di colori e magia grazie anche alla presenza del carro allegorico, delle mascherine e delle attività di animazione. Street band, giocolieri, trampolieri e una commedia carnevalesca hanno allietato il pomeriggio di festa. Seguita e apprezzata la rappresentazione dedicata alla maschera calabrese per eccellenza Giangurgolo. Gli organizzatori, soddisfatti hanno trovato nelle parole di sindaco Antonino Pezzo a fine serata, la chiave di questo bel risultato: la collaborazione.

«L’impegno del Comune – spiegano gli organizzatori – che ha messo a disposizione luoghi e “cantieri per il carro allegorico” si è perfettamente legato con l’esperienza, la sapienza, la spensieratezza delle associazioni e dei giovani che non solo hanno collaborato, ma bensì, si sono spesi in prima persona vestendo maschere e omaggiando i presenti con gadget e coriandoli». E proprio a loro il primo cittadino, ringraziando i cittadini presenti, ha voluto tributare gli applausi della comunità santonofrese: al comitato civico di cittadini, all’Associazione Bubini, all’asd Sant’Onofrio e all’Inter club cittadino.