Carnevale a Maierato tra balli e maschere, i volontari: «Un evento che ha portato gioia e spensieratezza»

Martedì grasso, ultimo giorno del Carnevale, all’insegna dell’allegria e della spensieratezza. In quasi ogni piazza della provincia vibonese si sono tenute sfilate e arcobaleni di coriandoli. Grande festa anche a Maierato.

Carnevale a Maierato, tra balli e maschere

Un vero tripudio di allegria ha coinvolto l’intera comunità che si è mobilitata nella realizzazione dei carri e delle maschere, oltre alle coreografie ideate dai ragazzi e dalle famiglie che hanno animato per ore le vie del paese. Un evento realizzato grazie all’impegno dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Rizzello, e da quello di un gruppo spontaneo di cittadini volontari che ha collaborato in ogni dettaglio per la riuscita di queste giornate. Nulla è stato lasciato al caso. L’evento si è concluso con musica, balli, fuochi pirotecnici dopo la giornata di domenica caratterizzata dalla sfilata dei carri e le iniziative al centro sportivo polivalente.

La soddisfazione dei cittadini volontari

Unione e spensieratezza insomma, con il gruppo di cittadini volontari che ha voluto esprimere i propri ringraziamenti «alle associazioni coinvolte, alla Pro Loco Rocca Angitola, al Tennis Club Maierato, al comitato spontaneo di cittadini volontari che per settimane, con dedizione e in modo sinergico, ha lavorato sistematicamente affinché l’impegno profuso si traducesse in una giornata di gioia e spensieratezza per tutti. Grazie al Comando dei Carabinieri di Maierato e alla Protezione Civile che hanno vigilato per garantire l’incolumità e la sicurezza dell’evento». E ancora: «Siamo quindi orgogliosi di quanto Maierato è riuscita a esprimere in termini di bellezza e collaborazione attiva tra Ente, cittadini e associazionismo per rendere indimenticabile questa edizione del Carnevale, targata 2025».