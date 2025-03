CineCampus, dalla giunta di Vibo pieno sostegno al progetto dedicato alle scuole

La giunta comunale di Vibo Valentia ha approvato la concessione del patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo comunale per la realizzazione della prima edizione del progetto “CineCampus”, promosso dalla società Mediano srl. Una decisione sottolinea l’impegno dell’amministrazione nel «sostenere iniziative di rilevanza sociale e culturale, in particolare quelle rivolte alla formazione degli studenti», si legge nel documento. Il progetto “CineCampus”, s’inserisce all’interno del Piano nazionale di educazione all’immagine, promosso dal ministero della Cultura e da quello dell’Istruzione e del merito per il “Cinema e Immagini per la Scuola 2025”.

L’amministrazione Romeo ha ritenuto che tale manifestazione sia «in sintonia con le proprie linee programmatiche, mirando a favorire l’associazionismo locale e lo svolgimento di attività proprie del Comune in forma sussidiaria», sottolinenado come «il rapporto con soggetti pubblici e privati sia una risorsa privilegiata per lo sviluppo di iniziative qualificate nel territorio». La giunta ha quindi dato mandato ai dirigenti competenti di «attuare ogni intervento necessario per la realizzazione dell’iniziativa, nel rispetto degli obiettivi definiti dal Peg (Piano esecutivo di gestione)».