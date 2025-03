Soriano, un tripudio di allegria e balli per il Carnevale targato Pro Loco. La presidente Daffinà: «Tutto il paese ha collaborato, è stato entusiasmante»

Bilancio positivo per le cinque giornate di festa. La referente dell'associazione per il territorio esprime soddisfazione: «Atmosfera speciale»

Balli, maschere e allegria per un carnevale che è stato sicuramente tra i più coinvolgenti degli ultimi anni nel comune di Soriano. Si è concluso ieri infatti il carnevale 2025 targato Pro Loco. Una serie di eventi iniziati venerdì con la sfilata dei bambini per le vie del paese e continuata sabato con balli e piatti tipici degli argentini che vivono nel centro delle preserre. Animazione e carri nella giornata di domenica, così come nella giornata di lunedì per concludere poi giungere al gran finale nella giornata del martedì grasso.

Cinque giorni di festa

Insomma, un coinvolgimento totale e di questo ne è soddisfatta soprattutto la presidente della Pro Loco, Maria Teresa Daffinà: «Sono stati cinque giorni di allegria e spensieratezza per grandi e piccini. Serate magiche coronate da sfilate, carri, balletti e coreografie. Martedì sera, inoltre, Soriano ha visto la collaborazione di quasi un intero paese che ha contribuito per la riuscita della manifestazione».

E ancora: «Ringrazio in primis il sindaco Antonino De Nardo e tutta l’amministrazione comunale per il supporto e la presenza costante. Un ringraziamento va anche ai vigili, alla protezione civile, alle catechiste della parrocchia San Martino vescovo, al gruppo dei senza impegno, alle mamme sempre pronte a supportare ogni nostra richiesta e ai nostri splendidi bambini che hanno colorato con la loro allegria le nostre giornate. Molto bello è stato vedere il nostro splendido paese caratterizzato da un’atmosfera speciale».