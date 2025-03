Lo spettacolo dal vivo e lo sviluppo del turismo e dell’economia al centro di un evento in programma a Vibo

“Cultura, arte, economia. Sviluppo del turismo e dell’economia attraverso l’alta formazione e lo spettacolo dal vivo”. È il titolo dell’evento in programma il 12 marzo a Vibo Valentia (ore 10.30). L’evento, fortemente voluto dall’associazione Veipocam di Vibo, dalla Biblioteca calabrese, Provincia e i Comuni di Vibo e Jonadi, si terrà al palazzo della Provincia. «La finalità del progetto – spiegano i promotori – è quella di promuovere lo sviluppo del territorio attraverso attività culturali ed artistiche e sportive (in particolare spettacolo, teatro e danza) e di formazione, che siano anche propedeutiche all’attivazione del Teatro Comunale di Vibo Valentia. Siamo convinti del fatto che – spiegano – nell’ambito del nostro modello di sviluppo, caratterizzato da processi di trasformazione rigenerativa e sostenibile, la cultura rappresenti uno dei principali driver di crescita economica ma anche un fattore di rigenerazione, coesione ed inclusione sociale che produce benessere e qualità di vita».

In tale contesto, «sostenere la realizzazione di un percorso univoco di tutto un territorio è sicuramente una strada possibile per garantire proficui risultati. Il confronto tra i comuni, attraverso la presenza della Provincia può garantire la crescita di un lavoro in rete che, attraverso la ricerca e lo scambio, valorizzi i singoli territori e l’ambiente». L’incontro del 12 marzo quindi, «affronterà il tema della potenzialità dei Beni culturali e dell’arte in generale, diffusi sul territorio in esame, insieme a quella della Formazione e dello spettacolo dal vivo, nella convinzione che dette attività, se sviluppate in una logica di rete territoriale e di collaborazione tra gli attori e stakeholders, possano favorire la valorizzazione complessiva del patrimonio posseduto e parimenti una riqualificazione sociale ed una capacità attrattiva e di sviluppo dell’economia e del turismo». Successivamente «saranno indagati e ricercati i punti di vista delle organizzazioni culturali ed artistiche e saranno successivamente forniti strumenti e guide per realizzare incontri e la diffusione di un progetto condiviso sull’intero territorio».

Ai saluti del presidente della Provincia, Corrado L’Andolina seguiranno quelli dei sindaci Enzo Romeo (Vibo) e Fabio Signoretta (Ionadi), dell’assessore Caterina Capponi e dell’assessore regionale Rosario Vari. Previsti gli interventi del vicepresidente della Giunta regionale Filippo Pietropaolo, l’assessore regionale Giovanni Calabrese, docente Unical Maria Teresa Nardo e dell’archeologa e direttrice della Biblioteca calabrese Maria Teresa Iannelli. Coordina Enrica Candela, presidente Veipocam.