L’arte del fumetto: alla Biblioteca comunale di Vibo il corso formativo con l’illustratore Angelo Lo Torto

Quattro appuntamenti per apprendere i segreti dei disegnatori e sceneggiatori. Gli eventi formativi rientrano nell’ambito del progetto Giovani in biblioteca

Al via il corso formativo dedicato all’arte del fumetto. L’iniziativa prevede quattro incontri nelle giornate di martedì all’interno dei locali della Biblioteca comunale di Vibo Valentia. Si partirà martedì 11 marzo. La struttura lungo via Jan Palach, infatti, accoglierà quanti desiderano creare storie e scoprire come nasce un albo illustrato. Si tratta, spiega il Comune attraverso la pagina Facebook, di «un viaggio creativo in cui potrai vestire i panni di sceneggiatore e disegnatore, vivendo l’intero processo editoriale».

Nell’ambito del progetto “Giovani in Biblioteca” i quattro appuntamenti (inizio alle ore 16:00) saranno curati dall’illustratore Angelo Lo Torto, disegnatore professionista.

Durante il corso, i partecipanti svilupperanno una storia ambientata in un universo fantasy post-apocalittico, apprendendo:

Character design e creazione dei personaggi,

sviluppo della trama e scrittura della sceneggiatura,

composizione delle vignette e gestione dello spazio narrativo,

disegno e inchiostrazione delle tavole con tecniche tradizionali.

I posti sono limitati pertanto è gradita la prenotazione (numeri di telefono e dettagli in locandina).