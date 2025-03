Dopo lo shock della chiusura del Sistema bibliotecario torna a Vibo “Nati per leggere”: sessioni di lettura per bambini, ecco dove

Dopo lo shock della chiusura del Sistema bibliotecario vibonese il progetto “Nati per leggere” è pronto a ritornare. Il mese di marzo regala una nuova primavera all’iniziativa dedicata ai più piccoli. Dopo alcuni mesi di lavoro silenzioso, dedicati alla riorganizzazione del gruppo e della rete locale, il Coordinamento locale del Programma nazionale di promozione della lettura in famiglia “Nati per Leggere” annuncia la ripresa delle proprie attività. I dettagli sono contenuti in una nota stampa.

Riparte Nati per leggere

Un’ottima notizia per tutti i bambini e le famiglie della città di Vibo Valentia, oltre che della provincia, che potranno tornare finalmente a beneficiare di importanti momenti di educazione alla lettura: letture ad alta voce, eventi di promozione della lettura in famiglia, incontri informativi per genitori e neogenitori sui benefici della lettura nella prima infanzia, curati come sempre dalle volontarie e dalle operatrici di Nati per Leggere – Vibo Valentia, esperte formate dal Centro per la salute del bambino.

«Ricordiamo – si fa rilevare nella nota stampa – che Nati per Leggere (NpL) è un Programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, promosso dall’Associazione culturale pediatri, dal Centro per la salute del bambino Onlus e dall’Associazione italiana biblioteche. Il Programma è attivo su tutto il territorio nazionale dal 1999 con progetti locali che coinvolgono più di 2000 comuni italiani. A Vibo Valentia è presente dal 2010». Nati per Leggere propone gratuitamente «alle famiglie con bambini attività di lettura condivisa, che costituiscono un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei più piccoli e per lo sviluppo delle capacità dei genitori di crescere insieme ai loro figli».

Letture ad alta voce

La lettura ad alta voce è una delle attività più importanti alle quali “esporre” un bambino, seppur molto piccolo: leggere ad alta voce crea l’abitudine all’ascolto, aumenta i tempi di attenzione, accresce il desiderio di imparare a leggere, è un’esperienza molto piacevole per l’adulto e il bambino, calma, rassicura e consola, rafforza il legame affettivo tra chi legge e chi ascolta.

«Siamo entusiaste di poter riprendere le nostre attività – dichiara Katia Rosi (referente NpL per la provincia di Vibo Valentia) – e di poter finalmente rispondere alla grande richiesta dei tanti bambini (ma anche dei genitori, dei nonni, degli zii) che negli anni sono diventati parte attiva della famiglia di Nati per Leggere – Vibo Valentia; le letture ad alta voce, insieme ai tanti eventi di promozione della lettura, hanno rappresentato e rappresentano un momento fondamentale, di aggregazione ma anche e soprattutto di crescita intellettiva ed emotiva per i piccoli lettori di domani e per le loro famiglie. Un “luogo” piacevole in cui tornare».

«Non si può nascondere però” continua Rosi “che i mesi che ci hanno condotto alla ripartenza di oggi sono stati molto complessi, scanditi da incertezze e riflessioni, scaturite in particolare dalla chiusura forzata del Sistema bibliotecario vibonese (Sbv). Per Nati per Leggere – Vibo Valentia, come per moltissimi bambini, adolescenti, adulti, il Sistema bibliotecario è sempre stato “casa”: grazie al Sbv, infatti, Vibo Valentia ha aderito a questo importante Programma nazionale nel 2010, creando una rete di collaborazione tra operatori, pediatri, scuole, librerie, e dando vita ad importanti attività di promozione della lettura nella prima infanzia. Il Sbv è a tutt’oggi presidio Nati per Leggere, ed è la sede naturale del nostro progetto locale. Proprio per questo, oltre che per la grave perdita che ancora oggi rappresenta per l’intera comunità, la chiusura dell’Ente (avvenuta lo scorso settembre) ci ha destabilizzato, e spinto a riflettere su come portare avanti un’attività fondamentale per il territorio, che non andava persa. In cuor nostro la speranza di “tornare a casa” al Sbv non si spegne. Oggi però ci corre l’obbligo di proseguire, e di ringraziare le tante realtà che ci hanno offerto, in questa fase di transizione, la loro ospitalità e collaborazione, riconoscendo la validità del progetto».

Ecco dove si terranno le attività

Tra queste, l’Archivio di Stato e il Comune di Vibo Valentia, le scuole dell’infanzia della città, alcune biblioteche della provincia di Vibo, la Libreria Streusa di Pizzo; e poi, in particolare, il Centro di Riabilitazione Estensiva – Casa della Carità, che riconoscendo l’influenza positiva della lettura ad alta voce sullo sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale del bambino, primo fra tutti ha inteso sostenere le attività portate avanti dal gruppo delle volontarie NpL dando ospitalità temporanea presso i locali della propria sala d’attesa (già Punto Lettura dal 2020): «L’impegno che la Casa della Carità intende assumersi – ha affermato il direttore del Centro, unitamente a Caterina Staropoli, psicologa e psicoterapeuta, nonchè operatrice NpL -garantisce la prosecuzione di un’attività tanto importante per lo sviluppo del bambino e rappresenta un vero momento di inclusione per i propri utenti. Tale posizione evidenzia il desiderio di integrare le proprie competenze e risorse, per riconoscere al bambino il diritto ad essere protetto non solo da psicopatologie ma anche dalla mancanza di adeguate occasioni di sviluppo affettivo, relazionale e cognitivo. Al contempo, la Casa della Carità sottolinea la temporaneità dell’accoglienza delle attività di NpL, per rimarcare l’utilità per tutti i bambini di Vibo Valentia di riappropriarsi di uno spazio pubblico organizzato ad hoc e l’accesso a centinaia di libri per l’infanzia di cui è dotato il Sistema Bibliotecario Vibonese».

Il calendario appuntamenti di marzo

• Venerdì 14 marzo, ore 17:00 – Centro di Riabilitazione Estensiva – Casa della Carità:

Letture ad alta voce per i piccoli pazienti della struttura, per le loro famiglie e per tutti gli amici di Nati per Leggere.

• Mercoledì 19 marzo, ore 17:00 – Biblioteca comunale di Filadelfia: “Papà Isola” – Letture ad alta voce per bambini e famiglie

• Sabato 29 marzo, ore 17:00 – Libreria “Streusa”, Pizzo Calabro: “Storie Streuse” – Letture ad alta voce…Con sorpresa!

Le attività sono aperte a tutti i bambini a partire dai 6 mesi, accompagnati da almeno un adulto; la partecipazione è gratuita e non è richiesta prenotazione.