Il Polo museale di Soriano tra i protagonisti ad Atene dell’incontro promosso dalla Società Dante Alighieri e l’Istituto italiano di cultura

La cultura e un patrimonio archeologico da tutelare e divulgare per una storia che vive anche lontano migliaia di chilometri. Un richiamo antico e affascinante quello del Polo Museale di Soriano Calabro che solca i confini locali, provinciali e regionali. Il Polo museale sorianese il prossimo 28 marzo (ore 18:30) approderà in Grecia. La direttrice Mariangela Preta, infatti, sarà ospite della Società Dante Alighieri e dell’Istituto Italiano di Cultura, ad Atene, per raccontare della realtà museale del piccolo centro delle preserre e del Progetto Italia delle donne. L’incontro è intitolato Storie al femminile: donne di carta in Sicilia, Calabria e italiane in Grecia.

I volti che presenzieranno all’incontro

Mariangela Preta

Figure di prestigio interverranno all’evento, moderato da Maria Angela Ielo, presidente della Società Dante Alighieri: Fulvia Toscano, assessore alla cultura e presidente di Naxoslegge; Stefania Mancuso, presidente Accademia Belle Arti di Catanzaro; Spiros Stellas, professore Istituto Europeo per il Design, a Firenze; Mariangela Preta, direttrice Polo Museale di Soriano Calabro. Tra le varie attività, sicuramente quella più importante sarà l’incontro con il direttore generale del Museo dell’Acropoli di Atene, Nikolaos Stampolidis, nel quale sarà siglato un protocollo d’intesa tra le istituzioni museali, ateniese e sorianese. Un altro importante passo insomma.

Preta e la cultura sorianese oltre i confini

Un parterre di indiscusso rilievo, del quale farà parte anche la Soriano culturale e archeologica rappresentata dalla stessa Mariangela Preta: «Con la docente Ielo ci siamo conosciute qualche tempo fa a Paestum, e siccome lei ha sempre portato in alto e oltre i confini nazionali la cultura calabrese e non solo, in occasione dell’evento le conferirò il Premio Santelli. Si è appassionata sia al Museo di Soriano che al progetto L’Italia delle donne». E ancora: «Lei stessa mi ha invitata all’incontro di Atene per divulgare, anche in terra greca, le bellezze e la storia del Museo di Soriano Calabro e non solo. Per l’occasione stipuleremo anche un protocollo d’intesa tra le nostre istituzioni museali».